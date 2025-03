A medida que pasan los días, crece el rumor que apunta a que el exdirector del Dapre y exdirector del DNI, Carlos Ramón González, no estaría viviendo en Colombia, pese a que la Justicia le sigue la pista porque el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, lo salpicó como el presunto cerebro del escándalo de corrupción de la UNGRD en el gobierno de Gustavo Petro, donde el entonces presidente del Senado, Iván Name, habría recibido 3.000 millones de pesos a cambio de empujar las reformas.

González no estuvo en el Hotel Tequendama, en Bogotá, donde la Alianza Verde dirimió este lunes 10 de marzo la escisión del partido. Y su ausencia fue un tema que generó preguntas en el recinto. “¿Dónde está Carlos Ramón?”, preguntaron varios políticos del partido. Algunos pensaron que el cofundador del partido no asistía porque no quería generar polémica. Otros especularon sobre su vida en el exterior. Todo fue especulación.