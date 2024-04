Esta es la aterradora radiografía de la extorsión en Bogotá: comerciantes temen ser asesinados por los criminales si no pagan

Ya no duermo con la misma tranquilidad. Me despierto en la noche, cualquier ruido me levanta, vivo con la zozobra de qué estará pasando, si van a colocar una bomba o si están abriendo el local”.

“Yo sé que va a abrir el local, pero no sé si voy a ser yo o mi señora la que tenga que cerrarlo porque puede que yo ya no este”, dice uno de ellos. Son varias las localidades que son víctimas de este flagelo, siendo Suba y Kennedy las más afectadas. “Mandan a sus secuaces a cotizar los productos y servicios y nos piden el número o una tarjeta para contactarnos, y es ahí como han logrado tener acceso a nuestros celulares”, afirman.

Una situación similar ocurrió el pasado miércoles 3 de abril, cuando un sicario llegó hasta un establecimiento comercial en la calle 13A con carrera 80D y sin mediar palabras, y al no ver al dueño del local, atacó a bala a un empleado, dejándolo gravemente herido. En el lugar, el delincuente dejó un panfleto: “Esta es una simple advertencia por no atender el llamado que se les iso y si ustedes no solucionan con nosotros no los dejaremos trabajar (sic)”, se lee en el mismo.