Este domingo, 14 de diciembre, Chile eligió a su nuevo presidente. Se trata de José Antonio Kast, de tendencia de derecha, quien hace cuatro años había competido con Gabriel Boric para esa dignidad. Esta vez, Kast logró vencer a Jeannette Jara, llevando a ese país a una tendencia que ya se mantiene en América Latina y es un giro de los gobiernos hacia la derecha.

En entrevista con SEMANA, en febrero de 2023, Kast conversó en exclusiva con esta revista sobre cómo veía en ese momento al país, al presidente Gustavo Petro y las alertas que tenía desde entonces.

“Cuando veo que se quiere acelerar una reforma tributaria, cuando veo que se habla de indultar terroristas o delincuentes, cuando veo que se quiere cambiar un sistema de salud para llevarlo a un estado más fuerte, no puedo estar optimista del destino al que los quiere llevar el presidente Petro porque estoy viendo la realidad en Chile. Y, cuando veo sus relaciones con otros presidentes latinoamericanos o las visitas con el dictador Maduro, no puedo augurar nada bueno de esa gestión”, aseguró en ese momento Kast.

José Antonio Kast ganó las elecciones del 2025 en Chile. | Foto: Nicolas Linares

Asimismo, se refirió al pasado de Petro en el M-19. “Es una realidad. Es un hecho evidente y conocido que él fue miembro del M-19. Habrá distintas instancias de participación, pero, claramente, uno no puede desligar aquel que dice que solo estaba por los ideales de aquellos que estaban por la violencia, era un solo movimiento”, agregó el hoy presidente de Chile.

Kast habló de Petro porque días antes el mandatario colombiano había estado en ese país, una visita que fue bastante criticada, entre ellos, por el hoy presidente electo de Chile.

“Entre los presidentes de izquierda tratan de potenciar sus figuras. Cuando él va a Chile y alaba la gestión, la fraternidad y las relaciones entre Chile y Colombia, yo digo: no necesitamos que venga un presidente del extranjero a decirles cosas a los chilenos de lo que está ocurriendo”, aseguró Kast, quien fue crítico del gobierno de Boric.