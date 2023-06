Estas son las cinco personas que Armando Benedetti menciona insistentemente en sus explosivos audios

Tras la polémica que se generó en el país por las posibles irregularidades que ocurrieron con Marelbys Meza, la niñera del hijo de quien era la jefe de gabinete, Laura Sarabia, luego de ser llevada a un sótano contiguo a la Casa de Nariño para ser sometida a una prueba de polígrafo y después de que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmara que Meza fue interceptada telefónicamente de manera ilegal, ahora se sumó un nuevo capítulo, a este, el que puede ser catalogado el mayor escándalo hasta ahora del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

SEMANA reveló en exclusiva unos audios en los que el exembajador, Armando Benedetti, asegura que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña del presidente Gustavo Petro y que todos los votos en la Costa corrieron por su cuenta.

La polémica de este nuevo asunto es que Benedetti recalca en varias oportunidades que sabe cómo se recogió el dinero y enfatiza en que si llega a revelar ciertas cosas “nos vamos presos”.

Pero a lo largo de los casi 30 minutos de audios que reveló SEMANA, hay cinco personas que son mencionadas por Benedetti y algunos de ellos fueron mencionados de manera insistente.

Laura Sarabia

La primera, sin duda alguna, es Laura Sarabia, a quien el exdiplomático le reclama por el trato que le está dando y por haber cambiado con él, luego de que Benedetti fue el primero en darle una oportunidad labora en su UTL en el Senado de la República.

Laura Sarabia, ex jefe de Gabinete de la Presidencia de la República Foto: Esteban Vega - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

Son varios los apartes en lo que Benedetti menciona a quien en algún momento fue su coequipera en las pasadas elecciones presidenciales.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Luis Fernando Velasco

En los audios se evidencia el inconformismo de Benedetti por estar en Caracas, su deseo era regresar a Bogotá a ocupar otro cargo dentro del Gobierno. El ex embajador creyó que, cuando el presidente Petro hizo recientemente el revolcón ministerial, su nombre iba a parecer por lo menos para dirigir el Ministerio del Interior, pero, para sorpresa de Benedetti, quien fue nombrado como nuevo jefe de esa cartera fue Luis Fernando Velasco.

Benedetti – Ministro Luis Fernando Velasco - Foto: Revista Semana

Es así como en los audios se escucha a Benedetti reclamarle no solo por el Ministerio del Interior, sino también por la Cancillería. Además, el ex embajador arremete contra Velasco y le advierte a Sarabia que el ahora ministro no le iba a servir.

“Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo… O sea, cuántos meses necesitas tú para (...) saber que Velasco no te va a ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones (...). Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”.

Benedetti – Ministro Luis Fernando Velasco (enfrentados) - Foto: Revista Semana

Pero las opiniones de Benedetti sobre el hoy ministro del Interior eran bastante negativas. “Velasco no puso ni un peso, ni hizo una reunión, entonces, toca estar pendiente que el señor no se moleste, pero yo que me joda, como siempre, yo que me joda (...). Yo no entiendo cómo todo el mundo en Colombia dice que yo puedo prestarte a ti una asesoría verraca y tú eres la única que no”.

“Había un compromiso de que apenas arreglara mis problemas un día y entonces, ahora que los arreglo, hay que esperar qué pasa con Velasco, siempre me toca hacer cola, es lo que te digo, que uno se emputa, se molesta, falta que tú me digas: ‘Oiga, voy hacer este plan’, a ver qué pasa”.

Roy Barreras y Alfonso Prada

Por otro lado, en los audios Benedetti también menciona al expresidente del Congreso, Roy Barreras, y al exministro del Interior, Alfonso Prada.

En los audios se pone de presente una información muy grave. “El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”.

“Tú me dices que fuiste muy leal conmigo, que me ayudaste para que no me pusieran preso y llegas a la Presidencia, marica, y como si no me conocieras, le fue mejor a Prada contigo, que nunca trabajó contigo, que no hizo un culo de campaña, le fue mejor a Roy contigo, les fue mejor a todos los ministros que están allá, que no sirven para un culo, ¿cómo así?”.

Verónica Alcocer

Finalmente, quien también sale nombrada en los audios de Armando Benedetti es la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer. De acuerdo con el ex embajador, fue la esposa del presidente Gustavo Petro la que eligió a Laura Sarabia para que fuera la jefe de gabinete.

Gustavo Petro Veronica Alcocer. (Photo by Handout / Gustavo Petro's Press Office / AFP) - Foto: AFP

“En lo único que tienes razón, pero tu cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”.