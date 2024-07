Este documento se lo pueden pedir para tramitar la visa a Estados Unidos, y el Gobierno Petro se demora en expedirlo. ¿De cuál se trata?

Ese es el caso de la embajada de Estados Unidos en Colombia, que, en situaciones específicas, está solicitando una carta de la Oficina del Alto Comisionado de Paz que certifique que quien solicita la visa no hace parte de un proceso de desmovilización o perteneció a las extintas Farc-EP que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016.

Está claro que no es una solicitud que se hace a todos los colombianos que quieren renovar o pedir la visa, pero el oficial consular, si tiene alguna duda, puede pedir dicho documento, que debe expedir el Gobierno Petro.

Por esa razón, la pregunta es por qué el comisionado, Otty Patiño, no ha dado solución a ese problema que se podría resolver muy fácilmente, pero que tiene en jaque a ciudadanos que han llegado a perder su cita y debieron empezar de cero la solicitud ante la embajada americana y pagar nuevamente cerca de 700.000 pesos.

“Pedí mi cita para la renovación, entregué toda la documentación, y un mes después recibí una respuesta donde me pidieron anexar el certificado del Gobierno y que conste que no hago parte de un proceso de desmovilización.

“Como no entregué ese papel, me citaron para entregar el pasaporte, y si quiero renovar, me toca iniciar de cero. Perdí un montón de plata que invertí en la Copa América para ver jugar a Colombia”, dijo.