La senadora María José Pizarro y la exministra Carolina Corcho están en una puja por ser la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico. La congresista defiende que el acuerdo que suscribió la coalición en los últimos días de septiembre, un mes antes de las elecciones, indicó que ese puesto se definiría por un acuerdo entre partidos. A su vez, la exministra de Salud sostiene que en el pacto que se suscribió al Congreso se determinó que el segundo en la consulta presidencial sería la cabeza de lista.

Las dos reclamaron ese puesto. Pizarro sostuvo que “Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones”. Por su parte, Corcho invitó al Pacto Histórico a honrar sus compromisos y entregarle ese puesto a la segunda persona más votada en la consulta presidencial, que fue ella.

Carolina Corcho y María José Pizarro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

No obstante, la clave para la defensa de la senadora Pizarro estaría en un acuerdo que fue suscrito el viernes 26 de septiembre, en el que la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Comunista y Progresistas acordaron que la cabeza de lista al Senado se suscribiría entre los representantes legales de esas colectividades. Ese punto quedó suscrito dentro de un parágrafo del primer artículo de ese acuerdo que, según contó Pizarro, fue radicado ante la Registraduría.

“Para el caso de la cabeza de lista al Senado de la República, esta será elegida por medio de un acuerdo político de los representantes legales de los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Progresistas, en proceso de fusión, o la coordinación nacional provisional del movimiento político Pacto Histórico, cuando esta se concrete”, se detalla en el documento.

Este fue el acuerdo político que suscribió el Pacto Histórico para definir la cabeza de lista al Senado. | Foto: Captura en pantalla

Ese acuerdo fue suscrito por los representantes legales de esos cinco sectores y, precisamente, Pizarro fue una de las firmantes a nombre de Progresistas, el partido que acaba de conseguir la personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral.

La disputa por ser la cabeza de lista al Senado tiene una trastienda en la puja por la candidatura del Pacto Histórico a la Presidencia que se libró el pasado 26 de octubre, en la que el senador Iván Cepeda fue el ganador a voto limpio.

En su momento, los aspirantes a esa contienda llegaron casi a la decena y solo consiguieron unirse por una misma incomodidad: la presencia de Daniel Quintero en el tarjetón. Entonces, todos los precandidatos declinaron su aspiración para sumarse al senador Cepeda, salvo Corcho, y en esa coyuntura acordaron que la número uno en el catálogo de candidatos al Senado para las elecciones legislativas sería Pizarro. Días después, Quintero renunció a su aspiración.