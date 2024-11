Este miércoles, día clave en la investigación contra Gustavo Petro en la Comisión de Investigación de la Cámara

Los congresistas que hacen parte de esa célula legislativa decidirán si aceptan o no el impedimento contra el congresista del Pacto Histórico Alirio Uribe, para investigar al Jefe de Estado en el proceso por presunta financiación irregular de su campaña en el 2022.

Al fin y al cabo, como están las cosas, al interior de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no hay otro congresista más leal a Petro que pueda investigarlo y frenar sus procesos, estima el representante uribista Christian Garcés.

De un lado, hay congresistas que estiman que el denunciante, Christian Garcés, no es sujeto procesal y, por tanto, su solicitud de impedimentos no prosperaría jurídicamente. Consideran como sujetos procesales a las víctimas, la Procuraduría o un juez. Otros más independientes apuntan a que esa teoría jurídica no es válida y que Christian Garcés sí es sujeto procesal porque es denunciante.