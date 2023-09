Estos serán los horarios de ley seca para elecciones regionales en Colombia, según borrador del Ministerio del Interior

Así serán los horarios de ley seca

“ Durante el día de elecciones no podrán colocarse nuevos carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave. Respecto de la propaganda que se hubiese puesto con anterioridad al día de las elecciones, se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente”, señala el artículo 4 del borrador proyectado el Ministerio del Interior.

Sobre el porte de armas, el documento plantea que las autoridades militares adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos desde las seis de la mañana (6:00 a.m.) del sábado 28 de octubre 2023, hasta las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día lunes 30 de octubre de 2023.