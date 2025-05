Estos son los detalles desconocidos del vuelo VIP en el que viajaron influenciadores a Barranquilla a acompañar a Petro; Daniel Briceño reveló los convenios

El Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría utilizando los aviones de la fuerza pública para transportar a funcionarios e invitados afines a su ideología a distintas partes del país, como antes no había sucedido.

“El país se encuentra en un déficit de aviones y helicópteros para la atención de las Fuerzas Militares y de la Policía. Mientras no tienen la disposición, la mayoría de entidades aumentaron sus recursos para que los aviones de la Policía se conviertan casi que en aviones chárter de los ministros e invitados”, cuestionó Briceño.

“Donde sí usaron aviones de la Fuerza Aérea y el presidencial para paseos familiares y para el presidente imaginario extranjero Juan Guidó (sic) fue en el Gobierno Duque. Tiro por la culata”, dijo en 2023 Celso Tete; sin embargo, esta semana se montó en esos mismos aviones.“Comprar aviones innecesarios a días de irse, Duque no podía terminar su periodo de otra forma”, aseguró Monroy en 2022, quien también voló.

Incluso, el propio presidente Gustavo Petro se comprometió a no usar esas aeronaves una vez llegara al poder. “Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras”, aseguró Petro. Sin embargo, las aeronaves no solo no se vendieron, sino que están siendo utilizadas para transportar a personas afines al Gobierno con propósitos electorales y propagandísticos.