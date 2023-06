“Estoy en el Campín. Mañana te respondo”: discusión entre Carrascal y Juvinao fue interrumpida por la victoria de Millonarios

Millonarios venció a Atlético Nacional en la final del fútbol colombiano, triunfo que llenó de alegría a la capital del país. Algunos políticos, como la representante María Fernanda Carrascal, no se perdieron el espectáculo.

Poco antes del partido, Carrascal inició una discusión en Twitter con la representante Catherine Juvinao sobre los ataques del presidente Gustavo Petro a la clase media que salió a marchar en contra de su Gobierno.

“Cerca del 30 % de la población en Colombia es clase media, con ingresos desde $700.000 hasta $3.700.000 al mes. Es la verdadera clase trabajadora, que paga impuestos y sostiene parte importante de la economía. ¿Por qué el presidente les califica de arribistas? Injusto y peligroso”, manifestó la congresista en Twitter.

Carrascal reaccionó, señalando que la clase media no gana 700 mil pesos al mes, a pesar de que se trate de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

“Ni una persona es de clase media ganando 700 mil pesos al mes, así lo diga el DANE; ni hay una tal ‘verdadera clase trabajadora’, sencillamente porque ni hay una de mentiras”, respondió la representante del petrismo.

Juvinao le respondió a Carrascal, afirmando que se trata de datos que la congresista y ponente de la reforma laboral utilizó en la exposición de motivos del proyecto.

“Querida Mafe Carrascal, en la gráfica presentada en la reforma laboral que tú coordinas, si eliminas el 25 % a la izquierda y el segmento de mayores ingresos a la derecha, el ingreso promedio es el mismo con el que el DANE define la clase media: 0,7 y 2 SMLV. ¿Por qué desdices de las cifras que da el mismo gobierno, y de la gráfica que tú misma presentaste en la exposición de motivos? Es con datos, Mafe”, contestó Juvinao.

Esta vez, la congresista del Pacto Histórico pidió que la discusión se aplace. A las 8 de la noche, en medio del partido, Carrascal le dijo a Juvinao que estaba en el Estadio El Campín, viendo a Millonarios en vivo.

“Estoy en el Campín viendo a Millonarios. Mañana te respondo con profundidad, pero no olvides que los datos están para ser analizados, no se explican por sí solos. Al DANE también se le puede criticar y cuestionar, hasta se le puede llevar la contraria analizando sus propios datos”, dijo Carrascal.

Luego, Carrascal trinó en celebración del título de su equipo: “Esto es inexplicable, gracias, Millonarios”. Hasta ahora, la discusión sobre los datos del DANE no ha continuado.

Mafe Carrascal le responde a Mario Hernández

María Fernanda Carrascal, ponente de la hundida reforma laboral, respondió al empresario Mario Hernández por la entrevista que concedió a SEMANA, en la que se refirió a la reunión que ambos sostuvieron para discutir la iniciativa.

Hernández afirmó que sintió alivió cuando se hundió en el Congreso la iniciativa radicada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero también que en el encuentro en su fábrica con Carrascal y sus asesores notó falta de experiencia en ella, comentario que a la representante a la Cámara no le gustó.

En SEMANA, el empresario dijo: “Nicolás Ordóñez, el asistente del alcalde de Bucaramanga, me llamó y me preguntó si podía atender a esta niña. Yo le dije: “Claro, que venga aquí a almorzar. Que venga cuando quiera”. Llegó con dos asistentes. Bueno, pero yo le dije: ‘Uy, usted está muy linda. Usted está para reina de belleza’. Empezamos a hablar y me di cuenta de que no tiene experiencia, está muy joven y eso es muy complicado”.

Al comentario de Mario Hernández, Mafe Carrascal respondió en la mañana de este 24 de junio, demostrando su enfado.

“Muy decepcionante y desleal, Mario Hernández, que usted le de una entrevista a SEMANA sobre nuestra reunión para deslegitimar mi voz y seguir promoviendo una campaña de desprestigio en mi contra. Yo jamás hubiera usado un medio para tal cosa”, escribió en Twitter la congresista del Pacto Histórico.

Al igual que Hernández, Mafe Carrascal dio detalles de lo que conversaron en la reunión y la información que le brindó sobre la reforma laboral.

“Yo fui a reunirme con usted con amplitud, transparencia y llevando toda la información de la ponencia que usted y su gerente no tenían. Evidentemente, no tenían ni idea sobre la ponencia ni cuál era mi rol. Todo indica que todavía tampoco”, expuso.