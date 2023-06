“Muy linda. Empezamos a hablar y me di cuenta que no tiene experiencia”: Mario Hernández sobre su reunión con Mafe Carrascal

SEMANA: Usted se reunió con la representante María Fernanda Carrascal para hablar sobre la reforma laboral. ¿Cómo le fue?

Mario Hernández (M. H.): Nicolás Ordóñez, el asistente del alcalde de Bucaramanga, me llamó y me preguntó si podía atender a esta niña. Yo le dije que: “Claro, que venga aquí a almorzar. Que venga cuando quiera”. Llegó con dos asistentes. Bueno, pero yo le dije: “Uy, usted está muy linda. Usted está para reina de belleza”. Empezamos a hablar y me di cuenta de que no tiene experiencia, está muy joven y eso es muy complicado.

Hay que darles seguridad a los empleados. Le mostré la planta de mi empresa. La gente trabaja ahí desde hace veinte y treinta años. A toda nuestra gente de más de tres años le hemos dado auxilio de vivienda, les damos mercados, útiles para los niños y todo. Le dije que lo que pasa es que tenemos que ser más competitivos, vamos a echar reversa veinte o treinta años. Vamos a hacer a la gente más ineficiente. Nosotros en Colombia no somos competitivos.

Lo que están buscando es votos. Votos y la gente no entiende. Entonces es muy complicado. ¿Por qué no se reúne con los especialistas del mundo, con la gente que sabe de eso, y miran qué es lo mejor para el país? Todos los costos los paga el producto. Todo es más caro. El estrato 1, 2, 3 y 4 es el 85 % del país.

SEMANA: Esta falta de experiencia de la que usted habla, ¿también se refiere a que los políticos que impulsan la reforma no tienen el conocimiento de los empresarios?

M. H.: Siempre lo he dicho. Nosotros los empresarios, la universidad y los políticos tenemos que trabajar de la mano en favor de la comunidad. Aquí los políticos, los senadores y los representantes nunca han generado un peso. Tampoco han generado empleo ni nada. Entonces, con esos sueldos y con todo lo que tienen, camionetas blindadas y con todos los servicios que tienen, no han generado plata. Hacen negocios y peor. No tan tenido la oportunidad de hacer negocios.

Entonces así es muy complicado. Por eso no he aceptado la Alcaldía de Bogotá o encabezar la lista al Concejo, ni para la Vicepresidencia. Yo no estoy preparado para eso y uno no puede hacer el ridículo. No me interesa figurar. El presidente Duque me ofreció la embajada en China y le dije: “No, gracias, presidente”. No voy a hacer el ridículo y no puedo abandonar. De mí dependen por lo menos 2.000 personas en el mundo. Irresponsable abandonarlo y que se quiebre la empresa.

Representante María Fernanda Carrascal. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿Sintió alivio cuando se hundió la reforma laboral?

M. H.: Me sentí muy bien. Nosotros los empresarios nacemos ‘empelotos’ y nos vamos ‘empelotos’. Lo que pasa no es solo la culpa de los políticos, sino de los empresarios también. Tenemos que traer tecnología, hay que invertirle al negocio y tenemos que ser competitivos. Todos los días exportamos menos. Ensamblamos carros hace 50 o 60 años y no hemos sido capaces de hacer un carro. Esto es un trabajo en equipo.

SEMANA: ¿Cómo ve las elecciones de octubre?

M. H.: Desafortunadamente, si la izquierda no acaba con la pobreza, eso es muy bueno porque no se va a volver a votar por la izquierda. Es una gran oportunidad para que salgamos todos a votar. Es una gran oportunidad. Para el (ex)presidente Uribe, el mejor promotor es el Gobierno haciendo cosas malas. Mucha gente para el Centro Democrático. El (ex)presidente Uribe, si no ha sido uno de los mejores, ha sido el mejor presidente de Colombia.

SEMANA: ¿Le gusta algún candidato en Santander o en otra parte del país que esté aspirando para las próximas elecciones?

M. H.: Todos van a visitarme y a contarme. Les estoy preguntando a todos los candidatos cuál es su programa de gobierno y los veo muy flojos en eso. Quieren figurar y hablan bobadas. No, tenemos que pensar en la comunidad. No podemos seguir así. Entonces en Santander vemos quiénes van a ser, yo apoyo como siempre he apoyado. No acepto cargos, siempre apoyo a los políticos buenos. No pido nada para mí.

Mario Hernández, empresario. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Ve a Rodolfo Hernández con fuerza para ser gobernador de Santander?

M. H.: Fue el primero que me ofreció ser su vicepresidente. Rodolfo es un empresario trabajador, pero su discurso es que se roban la plata. ¿Cómo vamos a construir un mejor país? ¿Cómo vamos a tener una mejor educación? ¿Cómo vamos a tener un buen servicio médico? ¿Cómo vamos a acabar con la pobreza? ¿Cómo hacemos para que las calles no tengan huecos? Todos los políticos hablan de turismo y no hay un monumento. Hagamos las ciudades agradables. Pero no hacemos nada, las ciudades acabadas. No puede ser.

Rodolfo Hernández. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: ¿Qué le pareció el hundimiento del proyecto que buscaba legalizar el cannabis en Colombia?

M. H.: Yo nunca he probado la droga a esta edad que tengo. Nunca lo he hecho. Por cobarde, porque si no me gusta y ahí me quedo. Creo que el cannabis en el mundo se está consolidando, es un remedio y para Colombia hay una oportunidad, pero hay que ver la educación de los niños. Volverlos responsables. Es educación.

SEMANA: Después de ese hundimiento de la reforma y esa primera impresión que tuvo, ¿qué le aconseja a la representante María Fernanda Carrascal?

M. H.: Yo tengo 81 años y todos los días aprendo más, y estoy trabajando desde los diez años. Llevo setenta años. Entonces, para hacer una legislación y para afinar cómo se genera empleo, compare los otros países. Mire el capital nuestro y mire cómo se ha hecho. Tenemos que industrializarnos más. Tenemos que ser competitivos antes de patrocinar la economía informal, el contrabando y el lavado de dinero.