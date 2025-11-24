Exesposa de Gustavo Petro escribirá un libro íntimo donde promete revelar sus verdades: habrá menciones a Ingrid Betancourt y Everth Bustamante

Mary Luz Herrán, la primera esposa del presidente Gustavo Petro, escribirá su propio libro.

SEMANA conoció que la líder política, quien hizo parte de la guerrilla del M-19 con el hoy jefe de Estado, publicará un texto íntimo donde promete contar lo que llama su propia verdad sobre su vida, el paso por el grupo armado, cómo nació la relación sentimental con el primer mandatario, los sufrimientos de ella como mujer. Y, desde luego, lo difícil que le ha tocado a Andrea y Andrés, sus dos hijos, por vivir alejados de su padre en medio de las fuertes tensiones políticas.

Herrán le confirmó a este medio que varias personas le han sugerido que escriba sobre su vida, entre ellos, Andrés Gustavo Petro, su hijo, que hoy vive en Canadá y le gusta la literatura.

Y llegó el momento de hacerlo, le confirmó a este medio.

Mary Luz Herrán es la expareja y mamá de los dos primeros hijos de Gustavo Petro. | Foto: archivo

En el texto— según la mujer— promete contar su propia versión de varios hechos polémicos, entre ellos, su relación con Gustavo Petro cuando él era representante a la Cámara y ambos habían abandonado las armas en el M-19.

Lo hará, entre otras razones, porque Everth Bustamante, quien fue jefe del M-19, escribió un libro titulado Rebeldía, armas y democracia, donde contó un hecho que, según él, se puso en riesgo la vida del presidente cuando era representante.

“Un día llegó uno de los escoltas a mi casa un sábado y me dijo: ‘Senador, estoy en una situación muy delicada. El representante Gustavo Petro está en una situación incontrolable en su apartamento’”, le contó Everth Bustamante a SEMANA.

Su primer matrimonio fue con Mary Luz Herrán. Tuvieron a Andrés y Andrea, los hijos mayores del nuevo presidente.

Él recordó que el hoy presidente vivía en la carrera Octava con calle 59-60, en un pequeño apartamento ubicado en Bogotá.

“Yo vine y encontré a su esposa de esa época con un arma dispuesta a matarlo, porque había llegado en unas condiciones totalmente deplorables frente a sus hijos y en compañías como las que denunció el excanciller Álvaro Leyva en el caso de París”, relató.

Desde el punto de vista personal, “eso fue lo que más me decepcionó de Petro”, remató.

Mary Luz Herrán desmintió a Everth Bustamante en SEMANA.

“No es cierto. Es falso lo que dice Bustamante”, aclaró Herrán. Y contó que desde que se desmovilizó de la guerrilla del M-19 “no volví a tener un arma de fuego”.

Everth Bustamante— según la exesposa de Petro— tendrá un capítulo especial en su libro.

También la exsecuestrada Ingrid Betancourt, quien denunció en su momento que en un viaje que realizó a Bélgica, cuando Gustavo Petro era diplomático, lo encontró en condiciones difíciles.

Mary Luz Herrán junto a Gustavo Petro. | Foto: A.P.I

“Gustavo Petro no podía actuar con uno, él, simplemente, estaba ido, estirado en el suelo. Yo hablé con su entonces esposa, Mary Luz Herrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: ‘Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde’. Y eso fue así. Yo, por eso, creo que el país debe tomar consciencia. Este no es un comportamiento excepcional (...). Para mí fue sorprendente, mas no incómodo porque no conocía a Petro, lo iba a conocer y lo encontré en ese estado", narró Betancourt en su momento.