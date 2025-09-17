Exesposa de Gustavo Petro se refiere a comentarios salidos de tono del presidente en los consejos de ministros: “De humor negro no tiene idea”

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, salió en su defensa luego de conocer la oleada de críticas en contra del mandatario por algunas salidas en falso durante sus tradicionales consejos de ministros.

En el más reciente, el presidente habló del clítoris de las mujeres y despertó indignación por parte de las feministas.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, afirmó el mandatario. Nadie del gabinete le replicó su comentario. Un día atrás había elogiado públicamente la belleza de Gloria Miranda, la directora de política de drogas del Gobierno.

A juicio de Herrán —madre de Andrea y Andrés, dos de los hijos del presidente— el país conoce poco sobre el jefe de Estado.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Me da risa la comedia que arman con el intento de humor de mi ex”, afirmó.

Según Herrán, “si no lo conociera, me parecería imprudente. Es pésimo contando cuentos, cuando intenta cantar le salen gallos, y de humor negro no tiene ni idea. Pero nadie, absolutamente nadie, es mejor que él amando este país, su gente, a los más pobres, los vulnerables. Su inteligencia, insuperable. Todos y todas deberíamos más bien preocuparnos por sacar del dolor y la pobreza a millones de colombianos. No queremos más exclusión y olvido”.

“Alfredo Saade es tan áspero, crudo y cruel como Armando Benedetti”, dice Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Herrán defiende a Petro porque más allá de ser el padre de sus dos hijos, ambos se conocieron en la guerrilla del M-19 y sobrevivieron a la guerra en el país. Aunque cada uno cogió un camino sentimental distinto, ella sigue profesando su admiración y respeto hacia él.

De hecho, ambos hacen parte de la Colombia Humana, el partido político que él fundó y al que el Consejo Nacional Electoral le entregó la personería jurídica cuando Petro se convirtió en presidente en 2022.

Herrán sale en defensa del presidente, incluso, en temas que sacuden su propio partido. Recientemente, por ejemplo, contó en redes sociales que le había advertido al jefe de Estado las divisiones internas en la Colombia Humana frente a las listas del Congreso en 2026.

“Mi querido y amado Petro, se te advirtió y permitiste que unas señoras acabaran con la democracia de Colombia Humana. Creíste en ellas y en ellos, y ahí está el resultado. Nuestro partido es hoy uno de los más demandados. La violencia política nos obligó a cientos de militantes a huir”, le manifestó Herrán.

Mary Luz Herrán. | Foto: A.P.I

Ella contó que lleva un año “callando”, mientras se hizo a un lado, se dedicó a trabajar con los compañeros en los territorios, según expresó.

“Nos olvidamos de las disputas internas, pero si el presidente Gustavo Petro habla, yo también lo hago, no para hacer daño, para aclarar y hacer el llamado a que cesen los ataques”, afirmó.

Mary Luz Herrán —quien también ha justificado los descansos del presidente— buscará nuevamente un cupo en el Senado y espera que, contrario a lo que ocurrió en 2022, no la ubiquen en un puesto alejado de los primeros lugares que, sin duda, le dificultaría llegar al Congreso.