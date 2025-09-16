Suscribirse

Exesposa de Petro cuenta que Canadá no le permitió viajar a ese país para visitar a su hijo, estos fueron los motivos

Además, reveló por qué Andrés Petro no pudo estar en la posesión del mandatario.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 3:33 p. m.
“Alfredo Saade es tan áspero, crudo y cruel como Armando Benedetti”, dice Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro.
Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, se quejó por ese hecho. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro y quien hace política en el petrismo, contó que Canadá le negó la entrada a ese país para visitar a su hijo, Andrés Petro, primogénito del mandatario.

“Canadá me niega el derecho de estar presente en un momento crucial para mi vida y la de mi hijo. Voilà”, aseguró Herrán. Según contó, le negaron la entrada porque, según ellos, no tendría nada que la ate a Colombia.

“No lo dejaron venir a la posesión de su padre como presidente de la República. No le permitieron visitarme cuando estuve varias semanas hospitalizada. Y ahora me niegan el derecho”, dijo.

Hasta el momento no se sabía por qué el hijo del presidente Petro no había estado en la posesión de su padre en 2022, por lo que ahora su madre revela que se trató de la falta de un permiso que no expidió Canadá.

Según la carta que compartió Herrán por parte del gobierno canadiense, en ella le informaron que, tras haber revisado la solicitud de su visa como residente temporal y los documentos con los que justificó esa visita, no cumplió con los requisitos contemplados en la Ley de Migración y Protección de Refugiados (LIRP) y en el Reglamento de Inmigración y la Protección de los Refugiados (RIPR) por lo que fue rechazada esa solicitud.

Andrés Gustavo Petro
Andrés Petro vive en Canadá. | Foto: Suministrado a Revista Semana

Además, le dijeron que supuestamente no tendría “lazos familiares significativos fuera de Canadá” y que “sus bienes y su situación financiera no son suficientes para subvenir al motivo de su estancia”.

Andrés ha sido el hijo más alejado de la opinión pública de la familia presidencial en Colombia. Recientemente se conoció que se casó en Canadá con su esposa Maira González; sin embargo, en el encuentro no se vio a nadie de la familia presidencial.

Contexto: “Mi querido y amado Petro, se te advirtió”: exesposa del presidente le hizo un llamado tras recientes enfrentamientos en la Colombia Humana por el 2026

“Me escogió a pesar de mis falencias, mis vacíos y mis defectos, y es la mujer con la que quiero compartir mi vida hasta que mi bastón se quiebre y se llene de polvo, o hasta que ya no logremos recordar ni siquiera nuestros propios nombres”, contó el hijo del mandatario cuando le pidió matrimonio a su esposa.

En entrevista con SEMANA en noviembre de 2024, Andrés Petro contó que llegó como migrante a Canadá hace varios años. Aclaró que no vive de los impuestos del Estado y que tiene un trabajo regular y es asalariado de un organismo comunitario. “Soy consejero de empleo que ayuda a los inmigrantes a buscar trabajo en Montreal. Además, intento ser escritor”, aseguró.

