Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro y quien hace política en el petrismo, contó que Canadá le negó la entrada a ese país para visitar a su hijo, Andrés Petro, primogénito del mandatario.

“Canadá me niega el derecho de estar presente en un momento crucial para mi vida y la de mi hijo. Voilà”, aseguró Herrán. Según contó, le negaron la entrada porque, según ellos, no tendría nada que la ate a Colombia.

"No lo dejaron venir a la posesión de su padre como presidente de la República. No le permitieron visitarme cuando estuve varias semanas hospitalizada. Y ahora me niegan el derecho", dijo.

“No lo dejaron venir a la posesión de su padre como presidente de la República. No le permitieron visitarme cuando estuve varias semanas hospitalizada. Y ahora me niegan el derecho”, dijo.

Hasta el momento no se sabía por qué el hijo del presidente Petro no había estado en la posesión de su padre en 2022, por lo que ahora su madre revela que se trató de la falta de un permiso que no expidió Canadá.

Según la carta que compartió Herrán por parte del gobierno canadiense, en ella le informaron que, tras haber revisado la solicitud de su visa como residente temporal y los documentos con los que justificó esa visita, no cumplió con los requisitos contemplados en la Ley de Migración y Protección de Refugiados (LIRP) y en el Reglamento de Inmigración y la Protección de los Refugiados (RIPR) por lo que fue rechazada esa solicitud.

Además, le dijeron que supuestamente no tendría “lazos familiares significativos fuera de Canadá” y que “sus bienes y su situación financiera no son suficientes para subvenir al motivo de su estancia”.

Andrés ha sido el hijo más alejado de la opinión pública de la familia presidencial en Colombia. Recientemente se conoció que se casó en Canadá con su esposa Maira González; sin embargo, en el encuentro no se vio a nadie de la familia presidencial.

“Me escogió a pesar de mis falencias, mis vacíos y mis defectos, y es la mujer con la que quiero compartir mi vida hasta que mi bastón se quiebre y se llene de polvo, o hasta que ya no logremos recordar ni siquiera nuestros propios nombres”, contó el hijo del mandatario cuando le pidió matrimonio a su esposa.