Exesposa de Petro habló sobre la posible inclusión en la lista Clinton de la familia del presidente y estalló: “Han caído tan bajo”

La mujer defendió férreamente al mandatario colombiano y le volvió a mostrar su apoyo.

Redacción Nación
22 de octubre de 2025, 1:20 p. m.
Gustavo Petro y su exesposa Mary Luz Herrán.
Gustavo Petro y su exesposa Mary Luz Herrán. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, se metió en la crisis que se vive entre el Gobierno de su expareja y el del presidente Donald Trump.

La mujer, por medio de su cuenta de X, defendió al mandatario colombiano y cuestionó lo dicho por el congresista Bernie Moreno sobre la posibilidad de que la familia de Petro sea incluida en la lista Clinton.

“No había visto tal desfachatez de un contrario. Pretender meter a Petro y su familia en la lista Clinton es lo más ilógico de todos sus ataques“, escribió.

GUERRA ARANCELES
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

Herrán fue más allá y aseguró que la extrema derecha está detrás de todo esto, incluso sostuvo que están “orquestado un engranaje” en contra del Ejecutivo.

Por lo mismo, cuestionó al presidente norteamericano por la forma en que ha hecho las cosas. "Trump no está lejos de ser la marioneta de esta derecha colombiana ardida y con ganas de llegar como sea de nuevo al Palacio de Nariño“, señaló.

Contexto: Senador Bernie Moreno dice que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

En su mensaje, la exesposa del jefe de Estado afirmó que la derecha “ha caído tan bajo”, pero dejó en claro que pese a esto, desde su punto de vista, “la tienen perdida”.

En ese sentido, centró su atención a nivel internacional y lo que pueden hacer los propios ciudadanos colombianos.

"La comunidad internacional no se quedará impávida solo observando y el pueblo tampoco. Ya no estamos en el siglo pasado“, agregó.

Por ello, remarcó que se tiene que respetar la soberanía nacional y, por lo mismo, al Gobierno de Petro. “Hoy nuestra democracia está en peligro“, advirtió.

Contexto: ¿Qué es la lista Clinton, el registro en el que podrían incluir a Gustavo Petro, su familia y círculo cercano? Estas serían las consecuencias de la decisión

Finalmente, Mary Luz confirmó que estará en la manifestación que convocó el propio presidente el próximo viernes, 24 de octubre, en la Plaza de Bolívar.

Esta no es la primera vez que Herrán habla del tema, ya que fue una de las que reaccionó al mensaje que envió Donald Trump, en el que calificó a Petro como un “líder del narcotráfico”.

La expareja del mandatario salió en su defensa por medio de un mensaje en su cuenta de X: “Pa’ tras ni para coger impulso. Total apoyo a nuestro presidente Petro. América es libre y sus pueblos soberanos“.

De esta forma, ha dejado en claro que está totalmente de acuerdo con las posturas que ha tomado el jefe de Estado en medio de esta difícil situación que se vive con Estados Unidos.

