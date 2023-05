Exfuncionario de Duque ‘le cantó la tabla’ a Francia Márquez por defender a la primera línea: “La financió los narcoterroristas del ELN”

Una ola de críticas se desataron en el país por la declaración que dio el pasado lunes festivo primero de mayo en la conmemoración del Ddía Internacional del Trabajo la vicepresidenta Francia Márquez, cuando mostró su verdadera cara y defendió sin sonrojarse a la primera línea.

Uno de los fuertes sablazos en contra de la alta funcionaria y coequipera del presidente Gustavo Petro, fue de parte de un exfuncionario del gobierno del exmandatario Iván Duque, quien le cantó la tabla recordándole todo el daño que la primera línea hizo al país en el llamado estallido social.

Por medio de su cuenta de Twitter, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, le recordó que la primera línea, que desató el caos en Colombia, poniendo en jaque a la fuerza pública y al comercio, fue financiada por peligrosas organizaciones criminales como la guerrilla del ELN.

Víctor Muñoz exdirector Administrativo de la Presidencia - Foto: Presidencia

De la misma manera, en el mensaje que publicó en sus redes sociales fue más allá e indicó que la primera línea secuestró, torturó y asesino a policías, en medio del paro nacional de 2021.

La vicepresidenta Francia Márquez, este primero de mayo, en Cali - Foto: Pantallazo de video

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea? La que estaba financiada por los narco terroristas del ELN?, ¿La que secuestró, torturó y asesino policías?, ¿La que bloqueo afectando a ciudadanos humildes? ¿La que atentó contra la justicia? ¿Apoya usted todos estos actos delincuenciales de la primera línea?”, trinó Muñoz.

“No me da miedo decir: que viva la primera línea”: polémica declaración de la vicepresidenta Francia Márquez

El ambiente político del pasado lunes ha sido bastante particular. Entre otras razones, porque es oficialmente el primer Día Internacional del Trabajo del gobierno de Gustavo Petro. Con ese contexto, las organizaciones que salieron a las calles también estuvieron acompañadas de altos funcionarios del gobierno, y por supuesto del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia en medio de las marchas del 1 de mayo en Cali. - Foto: El País Bernardo Peña

Márquez, desde Cali, acompañó a la ciudadanía que participó en las movilizaciones y sus declaraciones que, como es común, generan sentimientos extremos, o demasiado apoyo o demasiado desacuerdo. Por ejemplo, se le criticó nuevamente lo dicho sobre la primera línea.

En 2021 se presentaron violentas protestas protagonizadas por la llamada primera línea, que hoy el Gobierno insiste en dejar en libertad, pese las evidencias de delitos de quienes fueron procesados. Las víctimas y los denunciantes sienten miedo.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró en la intervención hecha en el Valle del Cauca.

Daniel Briceño, abogado y columnista - Foto: Foto del video de SEMANA

Por esas palabras, el abogado Daniel Briceño, cuestionó lo dicho.

“‘Qué viva la primera línea’, dice la vicepresidenta Francia Márquez. Una vergüenza como defienden a estos delincuentes”, señaló Briceño en su cuenta de Twitter.

“Que viva la Primera Línea” dice la Vicepresidenta Francia Márquez.



Una vergüenza como defienden a estos delincuentes. pic.twitter.com/dJJKs2pceR — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) May 1, 2023

Francia Márquez la volvió a hacer, “se jodieron”: la vicepresidenta marchó cargada de tigre y culpó a las “oligarquías”

La misma vicepresidenta de la República, Francia Márquez, hizo su aparición en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali, para enviarle un fuerte mensaje a la oligarquía del país.

Francia Márquez en Páez, Cauca. - Foto: Vicepresidencia - Darwin Torres

“Hay quienes dicen que por qué estoy aquí, porque esperan que me quede allá en la casa de Nariño metida, pues no y se jodieron porque yo soy una mujer de territorio, yo soy una mujer del pueblo y por eso hoy estoy con ustedes marchando, reivindicando los derechos de los trabajadores y trabajadores de este país”, afirmó Márquez.

Los hombres de la Policía y del Esmad fueron atacados brutalmente por la primera línea; en ocasiones, incluso, trataron de quemarlos vivos. - Foto: guillermo torres-semana

“Y empiezo pidiendo un minuto de aplausos por los hombres y mujeres trabajadoras de este país que fueron asesinados por la oligarquía. Un aplauso enorme para esos líderes y lideresas, hombres y mujeres que levantaron la voz de lucha y resistencia”, puntualizó fuertemente la vicepresidenta.

Es oportuno resaltar que en las movilizaciones que se realizaron con normalidad en Bogotá y en las demás ciudades cafeteras, algunas personas marchan a favor de la reforma laboral que propone el Gobierno Petro, pero otros, en cambio, hacen todo lo contrario, se manifiestan en contra de la misma reforma.

Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Carrascal, Wadith Manzur y Carlos Fernando Motoa, analizaron los movimientos en el gabinete del presidente Gustavo Petro y su relación con los partidos políticos. - Foto: Semana

Y precisamente, los senadores Miguel Uribe, del Centro Democrático; Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y los representantes a la Cámara, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico; y Wadith Manzur, del Partido Conservador, analizaron en SEMANA lo que ha venido sucediendo al interior de la Casa de Nariño y en el entorno del mandatario en lo que corresponde a la reforma laboral.

Miguel Uribe inició el debate de una forma intensa, pues entregó declaraciones que sacaron de sitio a María Fernanda Carrascal. “Nos quieren crear una reforma laboral que lo que quiere es destruir trabajo”, afirmó el senador del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal estuvo en diálogo con SEMANA. - Foto: SEMANA

Finalmente, María Fernanda no se demoró en responder y prosiguió la disputa. “La reforma no va a destruir el trabajo, porque la reforma no regula el trabajo ni el empleo, la reforma regula las relaciones laborales, aunque el uribismo con la 789 en el 2002 instaló una narrativa perversa que llevó a mucha gente a confundir conceptos. No se dejen enredar, lo que nosotros queremos es más seguridad jurídica para los empresarios, con una reforma laboral que permita actualizar el derecho laboral”.