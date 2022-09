El expresidente Iván Duque es el nuevo director de la Iniciativa Concordia para la Amazonía, una importante alianza público-privada para la protección del ecosistema en la selva latinoamericana. El lanzamiento de la iniciativa se llevó a cabo durante la Cumbre Concordia, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)

El exmandatario intervino en el evento, hablando sobre su nuevo rol y su compromiso ambiental. “Quiero hacer una reflexión sobre cómo la Amazonía debe salvar el mundo”, inició, luego de agradecer a los líderes mundiales presentes. Entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe.

“Estamos enfrentando hoy la crisis climática, la cual es la más retadora de nuestra vida. Vemos cómo la temperatura en el mundo está subiendo y está generando muchos efectos. Uno debe ser pensado, es que estamos viendo desastres naturales ocurrir de forma más frecuente que nunca”, expresó.

Según Duque, la crisis climática no es teoría, sino algo que se debe poner en práctica: “Si no hacemos algo y dejamos las cosas así, esta será la peor herencia de una generación a otra”.

Habló sobre el objetivo de muchos países de ser carbono neutrales, pero resaltó la importancia de ser “positivos hacia la naturaleza” con el avance en el trámite de áreas protegidas en cada uno de los países.

Como expresidente, no dejó de resaltar sus logros en términos de la crisis climática en Colombia, tales como firmar acuerdos hacia la carbono neutralidad en 2050 y la protección de varios ecosistemas.

“Hace tres años, en Leticia, cuando yo era presidente de Colombia, lideré el Pacto de Leticia. Hicimos que los presidentes de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador acordaran que todos podemos usar nuestro poder presidencial para coordinar las políticas correctas”, recordó.

El exmandatario hizo un llamado para crear conciencia sobre la Amazonía, ya que “no se puede proteger lo que no se conoce”. Además, a pesar de haber dicho que se tiene que dejar de sacar provecho de los recursos de la Amazonía como la madera y terrenos para la ganadería, aseguró que se deben aprovechar frutas y otros productos para crear valor. De esta forma, no habría incentivo para dañar el territorio.

Juan Manuel Santos critica a Iván Duque

Para el expresidente Juan Manuel Santos, el hecho que Iván Duque, durante sus alocuciones, entrevistas e intervenciones en muchos foros, omitiera mencionar siquiera su nombre es una actitud “infantil y ridícula”. Santos recordó incluso que la carrera de Duque comenzó de su mano cuando él lo envió a un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Ni siquiera mencionaba mi nombre. Una actitud poco infantil y ridícula que nadie entendió”. En una extensa entrevista con el diario El País de España, el expresidente Juan Manuel Santos indicó que Duque sufrió un “lavado de cerebro” cuando se juntó con Álvaro Uribe Vélez y se sumó a su lista para el Senado de la República. “Se volvió un opositor acérrimo de mi Gobierno”.

Santos fue enfático en aclarar que cuando Duque llegó a la Presidencia, en el año 2018, él le ofreció toda su ayuda, “como debe hacer todo exmandatario”. Pero jamás la aceptó ni lo convidó cuando se presentaron diversos sucesos en el país.

“Duque quiso descarrillar y luego detener el proceso, pero no pudo”, recordó Santos al señalar que el Congreso y la misma comunidad internacional no le permitieron lograr su cometido. “Al final, no tuvo otra opción que montarse a tren y sacar pecho, por lo que había hecho que fue muy poco”, agregó Santos.