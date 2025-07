“Farsante”; “Descarado”: sigue el enfrentamiento entre Francisco Barbosa y Camilo Romero. Olmedo López, entre los mencionados

“Cuánto cinismo que usted quiera dar clases de ética, cuando saltó de los pasillos de Palacio a ser fiscal general, solo para garantizar impunidad a sus aliados, instrumentalizando a la justicia. A mí me montaron un proceso (en el que no se perdió un peso, ratificado por Contraloría) producto del sicariato judicial que me hizo su antecesor Néstor Humberto Martínez y que usted tenía la tarea de continuar. Ni usted, como perverso fiscal, ni el nefasto Néstor Humberto Martínez, pudieron demostrar algo en mi contra. Ya se cumplen ocho años buscando, rebuscando, inventando”.

“Señor Camilo Romero, no sea descarado. Usted me recuerda a Olmedo López y Sneyder Pinilla: no sé si por las mismas excusas, por ser del Pacto Histórico o porque también aparece mencionado en el escándalo de la UNGRD. O quizás por las tres cosas”.

Y añadió: “Yo no lo mandé a hacer presuntos negociados con 80.000 botellas de aguardiente de la Licorera de Nariño, tema sobre el que se adelanta su juicio ante la Corte Suprema de Justicia. No me responsabilice de sus decisiones. Sea serio y asuma las consecuencias. Tener un juicio en la Corte Suprema me imagino que debe quitarle el sueño. Ojalá su sentencia salga rápido para que pueda volver a dormir tranquilo. Y entienda de una vez: por mucho que pongan a sus bodegueros a difamarme, no me intimidan, antes me fortalecen”.