Federico Gutiérrez estalla contra Daniel Quintero; lo llama “jefe de la banda” y lo acusa de robarse la ciudad

“En un lote que era de uso de protección ambiental, de la noche a la mañana, después de habérselo valorizado a casi 48.000 millones de pesos, llegan y cambian el uso del suelo, les autorizan construcción de hoteles de dos pisos, y el POT no dejaba construir en esos lotes. ¿Me van a decir a mí que eso no es un chanchullo?, ¿me van a decir a mí que eso no es un negociado que tenían ahí?“, agregó Federico Gutiérrez.