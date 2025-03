Federico Gutiérrez le plantó cara a Petro por polémica de EPM y lanzó grave advertencia: “Guardando plata para la campaña”

Federico Gutiérrez no se quedó callado y le respondió al presidente Gustavo Petro por la reacción que este tuvo después de enterarse que un juez ordenó embargar las cuentas del Gobierno nacional por deudas millonarias con EPM .

“Esta es una decisión de un juez de la República, no es una decisión de EPM. Esto corresponde a una demanda que interpone EPM y sus filiales al Gobierno Nacional, porque desde el año pasado no pagan lo que corresponde al subsidio, a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3“, dijo.

Gutiérrez fue más allá y aseguró que el Ejecutivo de Petro hasta el momento no le ha pagado a ninguna empresa prestadora de energía en todo el país, lo que está poniendo en riesgo a estas compañías y, por lo mismo, crece cada vez más la posibilidad de un posible apagón.

El alcalde aseguró que las deudas no solo se presentan con EPM, sino que hay otras compañías que están en la misma situación. | Foto: Cortesía/Fenalco

En ese sentido, el alcalde de la capital antioqueña enfatizó que lo que se le está pidiendo al Gobierno y al jefe de Estado no es ningún favor, sino que cumplan con lo que exige la Constitución y la ley. “Nada diferente a eso, no le estamos pidiendo que nos quiera”, comentó.

“Sabemos que no quiere a la región ni quiere a Antioquia, le pedimos a él que pague lo que debe y no solo a EPM, son 27 empresas del sector de energía a las que se les debe”, añadió.

Sobre la afirmación del primer mandatario de que no se puede permitir el embargo de las cuentas, Fico afirmó que esto es desconocer por completo la Constitución porque en el fondo, según él, Petro tiene claro que debe pagar los respectivos recursos. “Esa es una amenaza más de él”, apuntó.

Por ello, sostuvo que esto no se puede permitir y recordó que la justicia en Colombia es totalmente independiente y sus decisiones se deben respetar. “Por más presidente que sea no es el dueño del país, no es el que manda en todo, y esto lo acaba de dirimir un juez”, señaló.