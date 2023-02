Fernando Ruiz denuncia barrida de personal científico en el Instituto Nacional de Salud: “Ojalá no tengamos otra pandemia”

Fernando Ruiz, exministro de Salud, denunció que siguen los despidos masivos al interior del Ministerio de Salud. Esta vez, la ministra Carolina Corcho pidió la renuncia de todos los altos funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS), el cual se encarga de investigar los problemas de salud que afectan a la población.

Según el exministro, se les pidió la renuncia a directores, subdirectores y jefes de oficina, quienes son considerados funcionarios altamente técnicos y científicos.

“Presidente Gustavo Petro, ayuda con nuestra seguridad sanitaria. Ayer empezó la destrucción del Instituto Nacional de Salud, pidieron la renuncia a todos los directores, subdirectores y jefes de oficina. Personal científico crítico para la salud pública del país”, manifestó el exfuncionario en Twitter.

Finalmente, viendo el panorama al interior de una entidad adscrita de carácter técnico, que aportó información al país en medio de la crisis de la covid-19, el exministro dijo: “Ojalá no tengamos otra pandemia”.

Fernando Ruiz, ministro de Salud durante el gobierno Duque. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Quien también comentó sobre lo que ocurre en el INS fue Julián Fernández, exdirector de Epidemiología en el Ministerio de Salud. El exfuncionario aseguró que se trata de personal técnico con años de trabajo en la entidad, en los cuales también han transcurrido varios gobiernos.

“La destrucción técnica del Instituto Nacional de Salud es pésima noticia para el país. Van a usar el INS como hace dos directores como plataforma clientelista. Ese personal técnico lleva años y varios gobiernos entrenándose. Les debemos mucho. No podemos perder esa experiencia”, publicó el también exfuncionario en Twitter.

Los despidos masivos en el Ministerio de Salud

Los exempleados de la cartera aseguran que si bien no incurre en malos tratos, la ministra Carolina Corcho tiene un trato distante con buena parte de la planta de personal. - Foto: guillermo torres

La llegada del presidente Gustavo Petro al poder ha implicado un drástico cambio en varias entidades gubernamentales. Carteras, agencias, departamentos y despachos renovaron funcionarios clave, pero todo apunta a que nada se compara con lo que se vive en el Ministerio de Salud, liderado por la psiquiatra Carolina Corcho.

Como es usual, los trabajadores cercanos del exministro Fernando Ruiz salieron al finalizar el mandato del expresidente Iván Duque, pero ahí no se detuvo la fuga de personal en el Ministerio de Salud. Desde la llegada de Corcho, se estima que han salido cerca de 150 funcionarios y contratistas que venían del Gobierno anterior, al cual la hoy ministra Corcho se oponía fervorosamente.

Muchos trabajadores con décadas de carrera en la cartera, quienes pasaron por múltiples gobiernos como funcionarios técnicos y poseedores de una memoria institucional necesaria para el funcionamiento del ministerio, fueron retirados repentinamente. Varios de ellos estaban a pocos meses de pensionarse y otros eran responsables del sostenimiento de su familia entera. Ahora, en un escenario económico adverso, enfrentan el desempleo después de entregarle buena parte de su vida a la entidad.

Ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

SEMANA conoció varios testimonios de quienes tuvieron que dejar su cargo en el Ministerio de Salud por motivos relacionados con la nueva administración. A su vez, exfuncionarios narraron el ambiente de temor que se vive por la posibilidad de que continúen los despidos.

En primer lugar, el Ministerio de Salud es una entidad que se ha tecnificado con los años. Con cierta lejanía de la política, se convirtió en una de las pocas carteras en la que el disenso se considera saludable. Por esta razón, muchos funcionarios vienen de gobiernos anteriores y hay altos contrastes entre sí. “Siempre ha habido un talento humano con criterio”, dijo un exfuncionario de la cartera que salió con el cambio de gobierno y que prefirió no hacer pública su identidad. Sin embargo, con la llegada de Corcho, se denuncia que ya no existe espacio para otras maneras de pensar la salud en Colombia: “En esta ocasión, lo que sí se nota es que lo que no esté en una sola línea de pensamiento, no sirve”, agregó.

Por esta razón, según el exfuncionario consultado, la ministra está prescindiendo de algunos veteranos: “Si no cree en lo que se ha construido en los últimos 30 años, si no cree en los funcionarios que construyeron este sistema, claramente no necesita de ellos”.

Muchos concluyen que se trata de la salida de personal “más grande de la historia de la cartera”. Otros se lamentan por la pérdida de la curva de aprendizaje en la entidad, la cual permitía poder enfrentar con éxito crisis como la pandemia de la covid-19.

Esto también lo sostiene una exfuncionaria que llevaba más de 20 años en el ministerio y trabajó de la mano con múltiples ministros. “Me faltaba un año para pensionarme por mi edad y soy madre cabeza de familia. ¿Los derechos para quién? Porque se supone que son para todos los colombianos”, manifestó en conversación con SEMANA.

“No es fácil salir después de 20 años. A veces no es lo que hicieron, sino las formas y las maneras. Se supone que es el Gobierno del cambio”, agregó la exfuncionaria.

De acuerdo con la mujer, no existen palabras hostiles para llevar a cabo estos retiros. Basta con declararlos insubsistentes o que vean publicada una hoja de vida para el cargo que ocupan en la página web de aspirantes de Presidencia de la República, un paso previo al nombramiento.