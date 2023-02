El proyecto podría no iniciar su trámite en sesiones extra. Esta estas son las opciones que tiene el Gobierno nacional.

Reforma a la salud se tramitaría en sesiones ordinarias: aún no está lista y necesita el visto bueno del gabinete Petro

El Gobierno tenía presupuestado que la reforma a la salud, liderada por la ministra Carolina Corcho, se tramitara en las sesiones extraordinarias, que iniciarán el próximo 6 de febrero. Sin embargo, por las últimas consideraciones, podría retrasarse hasta el 16 de marzo, día en que inician las sesiones ordinarias.

La principal razón es que la reforma a la salud aún no está lista. Al día de hoy, el presidente Gustavo Petro no conoce el texto final y falta la socialización del mismo con el resto del gabinete. Por esta razón, no se prevé que se radique en los primeros días de febrero, siendo el 20 del mismo mes una fecha más realista.

SEMANA conoció que, luego de que el presidente conozca el texto final de la reforma, esta será debatida por el consejo de ministros, que incluye figuras con amplia experiencia como José Antonio Ocampo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud por seis años seguidos.

Ministra de Salud, Carolina Corcho, no tiene lista la reforma a la salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Este debate no sería solo para la socialización del proyecto. Los ministros podrán dar a conocer su opinión sobre la reforma y podría ser objeto de modificaciones profundas en esta etapa.

Por otro lado, existe una duda en el Gobierno nacional que aún no ha sido resuelta. Originalmente, el Ministerio del Interior dispuso que la reforma a la salud se tramitaría en primer debate en Comisión Séptima, la cual se encarga de asuntos relacionados con la salud.

Sin embargo, la inquietud radica en que la reforma a la salud podría ser un proyecto de ley estatutaria, aquellas que tratan temas cruciales de la Constitución, tales como el derecho a la salud. A su vez, deberá tramitar sus cuatro debates en una sola legislatura y tampoco podría iniciar su paso en sesiones extraordinarias.

El Congreso de la República no está del todo receptivo ante la reforma a la salud. - Foto: Congreso de la República

Mientras de esta forma se podrían evitar demandas, el Gobierno tiene claro que esto complica la reforma a la salud. De esta forma, el trámite comenzaría su proceso en Comisión Primera, un escenario más complejo que la Comisión Séptima, donde el oficialismo es mayoría y con parlamentarios primíparos.

En Comisión Primera, el proyecto pasaría por la rigurosidad de figuras como los senadores Humberto de la Calle, Roy Barreras, Alexander López, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, entre otros. En Cámara de Representantes sería sometida a un candente debate con parlamentarios como Miguel Polo Polo, Alirio Uribe, Juan Carlos Losada, Duvalier Sánchez y José Jaime Uscátegui.

Los cálculos del ministro Alfonso Prada se replantean por las dudas alrededor de la reforma a la salud. - Foto: Cristian Garavito-Presidencia

Lo cierto es que cada vez es más difícil que la reforma a la salud se apruebe tal y como la plantea la ministra Carolina Corcho. Los partidos políticos con mayor representación en el Congreso, como Conservador, Liberal y La U, parecen no mover sus líneas rojas con respecto a acabar con un sistema con más de 30 años de experiencia. A su vez, existen incisivas críticas dentro del mismo Gobierno, que también depurarán la propuesta de la médico psiquiatra.

La agenda del Gobierno para el primer semestre de 2023 es ambiciosa, tomando en consideración que cuentan con menos de 60 días para sacar adelante una buena porción de la propuesta del presidente Gustavo Petro. A pesar de esto, se mantienen los planes y el ministro del Interior, Alfonso Prada, intenta mantener unida una coalición que podría flaquear ante la sobrecarga de reformas.