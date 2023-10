Feroz reclamo de ciudadano a Petro: “Ni siquiera el presidente me pone cuidado, por culpa de politiqueros estoy pasando hambre”

No la dejaron hablar: así fue la monumental chiflada a la vicepresidenta Francia Márquez en un evento en Popayán

Petro interrumpió su discurso y llamó al ciudadano, quien una vez tomó el micrófono se despachó con dureza señalando que “ni siquiera el presidente me pone cuidado, por culpa de politiqueros estoy pasando hambre”.

“Buenas noches, mi nombre es Manuel, soy de 50 años, trabajaba como instructor del Sena, la organización criminal que se apoderó del Sena, decidió sacarme porque no soy de los partidos políticos que ponen los instructores en ese Sena, Bogotá”, denunció.

Y afirmó: “Creo que no soy el único que está aguantando hambre aquí en esta ciudad, por culpa de unos politiqueros que meten su gente en esas instituciones”.

“¿A quién yo acudo en este país?, si ni siquiera el presidente me pone cuidado, tuve que gritar para que me cedieran la palabra”, recalcó.

Ante ese reclamo, el presidente Petro respondió: “Eso no es solo ese caso, se repite en todas partes. En los concursos los vuelven mentiras. Es una mascarilla para decir que hay una selección objetiva y se la pasan por la faja y escogen los amigos políticos y eso es cierto, eso no es, no, es falso”.