Fiscalía de Guatemala destapa pruebas contra Luz Adriana Camargo: correos y actas la ‘enredan’ en ese país

Frente a los medios de comunicación, él destapó dos correos electrónicos donde Camargo estaría gestionando acuerdos de colaboraciones, una tarea que presuntamente no le correspondía y estaría nadando en contra de la ley, según el argumento del fiscal Curruchiche.

Mientras tanto, Camargo manifestó: “Estamos observando que la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación. Más allá de la inmunidad que me ampara, me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”.