Francia Márquez encendió la polémica: “gracias por la rebeldía porque ha permitido construir esta nación”; ¿mensaje a la primera línea?

Una polémica declaración dio la vicepresidenta Francia Márquez en el evento en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la reglamentación del nuevo Ministerio de la Igualdad que estará en cabeza de esa alta funcionaria del Gobierno nacional.

Márquez, en el discurso que dio en el Malecón de Riohacha (La Guajira), encendió la polémica al agradecer a la rebeldía, señalando que gracias a ella se ha podido construir la nación. La particular referencia de la vicepresidenta la hizo mientras hablaba sobre los jóvenes que se pronunciaron en las urnas.

Francia Márquez en el acto de la firma de los decretos por medio de los cuales se realiza la reglamentación del Ministerio de Igualdad y Equidad. - Foto: Presidencia

“Gracias a la juventud por soñar, por creer que es posible el cambio, gracias por la rebeldía porque es la rebeldía también la que ha permitido construir esta nación”, dijo Francia Márquez.

El pasado 1 de mayo desde el departamento del Valle del Cauca, la alta funcionaria ya había hecho mención directa a la polémica primera línea: “Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”.

Y detalló la alta funcionaria la misión que tendrá al frente del Ministerio de la Igualdad y Equidad: “Este ministerio también tendrá un viceministerio para los pueblos étnicos y campesinos, los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizal, palenquero, el pueblo campesino, a quien hoy se le reconoce como un sujeto de derecho”.

La vicepresidenta Francia Márquez, el pasado primero de mayo, en Cali - Foto: Pantallazo de video

“Gracias a la labor Gobierno, Congreso, también tendrá un lugar en este ministerio y, por supuesto, un ministerio que usted recabó mucho, en que su principal objetivo era la igualdad territorial y es la razón por la cual estamos aquí en el departamento de La Guajira”, insistió Francia Márquez.

Según cifras del propio Gobierno nacional, más de 300 integrantes de la denominada primera línea se encuentran privados de la libertad en diferentes cárceles del país, afrontando procesos por los desmanes ocasionados en el estallido social del paro nacional de 2021.

“Nos han retado, yo creo que sí somos más, no por soberbia”: Gustavo Petro lanzó agudo sablazo contra las marchas de la oposición

En medio de la agenda de trabajo que adelanta el presidente de la República, Gustavo Petro, en La Guajira, el jefe de Estado no se olvidó de las marchas de la oposición que han llenado varías plazas públicas en diferentes ciudades del país, lanzando desde ese departamento un nuevo sablazo.

En un discurso que dio el mandatario colombiano en una tarima que instaló el Gobierno nacional del Pacto Histórico en el Malecón de Riohacha advirtió que “lo han retado”, para definir qué movilización es más grande, si la de la oposición o la de él.

Presidente en La Guajira. - Foto: Cristian Garavito - Presidencia

Petro habló de frente nuevamente sobre ese tema y no dudó en señalar que las marchas del Gobierno, según él, han sido más grandes, con un mayor grado de acogida; sin embargo, videos y fotos de la pasada movilización de la oposición del 20 de junio demostró que se llenó la Plaza de Bolívar en Bogotá, cómo otros emblemáticos lugares de varias regiones del país.

voces que se han conocido desde diferentes orillas políticas, que lo han tildado de soberbio, por no reconocer el impacto de las marchas de la oposición, dijo que esa situación no es por soberbia.

“Nos han retado, así somos más o menos, yo sí creo que seguimos siendo más y no lo queremos demostrar por soberbia, pero sí lo queremos demostrar en acciones de Gobierno, en hechos”, dijo Gustavo Petro.

Y agregó en su discurso: “Claro que la movilización popular es fundamental si se quieren hacer transformaciones sociales. Con la gente en la casa no va a haber cambios. Los cambios solo provendrán si la sociedad misma los quiere”.