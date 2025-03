Francia Márquez revela su crítica relación con Laura Sarabia: “Una forma de bloquearme”

Al parecer, esas demoras en las tareas del Dapre no serían fortuitas . Aunque la vicepresidenta comentó que Sarabia tendría la respuesta sobre sus actuaciones, anticipó una hipótesis: “Yo siento que era una forma de bloquearme en el Gobierno para no mostrar resultados rápidos y para mí eso fue muy desgastante”.

Márquez se ha alejado de Sarabia en varios escenarios y el primer consejo de ministros que fue televisado fue una muestra de ello, pero tuvieron una conversación posterior para aliviar las asperezas: “Efectivamente, tuvimos un diálogo. No soy la amiga de Laura Sarabia y no soy como Laura Sarabia. Tendremos que seguir trabajando porque ella ahora es canciller y yo tengo dentro las misiones delegadas por el presidente, yo tengo unas tareas que hacer en términos internacionales, entre ellas, la estrategia África-Colombia, que será muy importante para este país”.

La vicepresidenta destacó que la canciller es una persona inteligente, pero no pudo ocultar sus molestias: “Me frustra que, entre mujeres, no seamos aliadas para avanzar los propósitos , sino que se vea una rivalidad en vez de ponerse en disposición de construir, y esa fue mi experiencia con la doctora Laura. Nos toca juntarnos en medio de nuestras diferencias para avanzar en una responsabilidad que ella tiene y que tengo yo como vicepresidenta”.

En la conversación con Noticias RCN, Márquez también se refirió a su salida del Ministerio de la Igualdad, que no la habría tomado por sorpresa: “Yo ya estaba en la decisión de no continuar como ministra de la Igualdad y la Equidad. Yo fui designada ministra, literal, con un papel. Hoy digo: ‘Ush, creo que no debí haber aceptado’, pero también estoy orgullosa de que creamos una institución con unos programas pensados en la gente más excluida y marginada de este país”.