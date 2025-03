Francia Márquez se confiesa sobre Armando Benedetti y suelta verdad: “Lo veía por televisión”

“No he tenido mucha relación con Armando Benedetti, creo que no tengo nada contra él en lo personal y mis discusiones aquí no son personales, yo simplemente como mujer, como defensora de los derechos de las mujeres, vi las denuncias que en su momento hizo la esposa de él y por eso digo, esto es un tema que tiene que revisarse porque los derechos de las mujeres por encima de todo. No soy el juez tampoco y no soy la justicia (...) No tengo dificultades con Armando”, dijo Márquez en Noticias RCN.