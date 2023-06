Fuerte agarrón entre Andrés Forero y Edwin Palma, viceministro de Trabajo, por la reforma laboral: “Quien miente es usted”

El presidente Gustavo Petro aprovechó su viaje a Francia para hablar sobre sus iniciativas, especialmente la hundida reforma laboral, que deberá ser radicada nuevamente en la próxima legislatura. El expresidente habló sobre los objetivos principales del proyecto, que radican en más derechos para los trabajadores.

“No buscaba más que, si pasan las 6 horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras. Es decir, un mayor salario que si se trabaja de día. Que si llega el sábado o el domingo, los días de descanso, y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Eso ya existía antes en Colombia. Que si se entra a trabajar, entonces que no te contraten por un mes o dos”, dijo Petro en su intervención.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, calificó de “lamentable” el discurso del presidente, acusándolo de mentir sobre las condiciones laborales en Colombia.

“Lamentable que el presidente mienta descaradamente para ambientar su reforma laboral. En Colombia ya se pagan extras, dominicales y recargos nocturnos. El que no tiene esos beneficios es el sector informal, que crecerá si se aprueba la reforma”, respondió Forero en su cuenta de Twitter.

Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, le respondió al congresista de la Comisión Séptima de la Cámara de Representante. El funcionario lo acusó de mentir y le recordó que se ausentó cuando se iba a debatir la reforma laboral en la célula legislativa.

“Miente usted. El 90 % de trabajadores que laboran trabajo suplementario manifiestan no recibir el pago, según la EIH. Recargos nocturnos y dominicales sí se pagan, pero con menos recargo de lo que se pagaban antes que su partido se los quitara a los trabajadores y trabajadoras del país. Y usted que me invitó a dar el debate en el congreso, no fue. Entonces quien miente es usted, representante”, respondió Palma en redes sociales.

El representante también respondió, pero esta vez preguntándole al viceministro sobre las condiciones laborales de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente, y detonante de uno de los más fuertes escándalos que ha enfrentado el Gobierno Petro.

“Usted sabe que rendí ponencia, viceministro. Pero ante falta de garantías y jugaditas de su partido decidimos no hacer quórum. Por cierto. ¿En qué va la investigación a la Laura Sarabia por no tener afiliada a Marelbys Meza a la seguridad social? ¿Solo persigue empresarios?”, cuestionó Forero, en respuesta al viceministro.

Presidente Gustavo Petro anunció que volverá a presentar la reforma laboral en el Congreso

Desde Francia, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno “va a invitar a ese Congreso a hacer las leyes de la paz, a hacer las leyes de la transformación nacional y democrática”.

Y anunció: “vamos a invitar al banquero a dialogar con nosotros, a mostrarles cómo es el mundo de la banca, nos vamos a llevar los banqueros más grandes del mundo a Cartagena, ahora en septiembre, para ver si es posible que se conecten las nuevas discusiones contemporáneas que está llevando el mundo de las finanzas, a ver si se consolida la vida en el planeta y no nos la quitan como un homicidio a través de la crisis climática”.

Asimismo, dio a conocer al país: “vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron sin discutir con técnicas de filibusterismo se vuelva a poner en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”.

“Y vamos a volverla a presentar. Y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión, si del lado, como antaño lo fue, de los esclavistas o al lado del esclavo y le libera las cadenas, libera al pueblo colombiano de la violencia, libera al pueblo colombiano de la antidemocracia, nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano y, como dijera un suizo, no fue exactamente un francés, es el producto de un contrato social. Y contrato social significa no que uno engañe al otro, sino que todos ganan”, agregó.

“Y todos ganan significa que los que siempre han perdido social y económicamente, las que siempre han perdido, que son la mayoría, las mujeres de Colombia esta vez puedan ganar. Ese es el nombre de la paz. Así que les agradezco su atención. Ser potencia de la vida, potencia mundial de la vida, en tiempos donde la humanidad puede perecer, es una gran responsabilidad”, puntualizó.