Fuerte ataque de Ingrid Betancourt a Gustavo Petro: “El pacto con el diablo metió al país en un infierno”

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, también comentó sobre el escándalo desatado por los audios de Armando Benedetti, revelados por SEMANA. La líder del Partido Verde Oxígeno criticó duramente al presidente Gustavo Petro y recordó que le advirtió sobre sus alianzas cuestionables en campaña.

Betancourt recordó un debate presidencial de SEMANA y El Tiempo en el que criticó que Petro recibió en su campaña a actores políticos que ambos han denunciado.

Ingrid Betancourt. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. ¿Cómo puede ser posible que tú hayas aceptado en tu campaña a todos aquellos que hemos denunciado. Los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos vecinos, tú sabes a quién me refiero. Gente que ha estado en el paramilitarismo”, dijo Betancourt el año pasado.

Ahora, la excandidata presidencial vuelve a reclamarle a Petro por sus alianzas e invita a votar en contra del Gobierno en las próximas elecciones regionales.

1/1 El pacto con el diablo metió al país en un infierno. El cambio hay que hacerlo ya, con el pueblo en las elecciones de octubre, con la fiscalía y las cortes para abrir el nuevo proceso 8000, con nuestro ejército, policías, y las reservas para recuperar el control territorial pic.twitter.com/p0yh0YLDob — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) June 5, 2023

“El pacto con el diablo metió al país en un infierno. El cambio hay que hacerlo ya, con el pueblo en las elecciones de octubre, con la Fiscalía y las cortes para abrir el nuevo proceso 8.000. Con nuestro Ejército, policías y las reservas para recuperar el control territorial”, publicó la líder del partido en Twitter.

Además, Betancourt mencionó que el cambio que plantea también es “con las fuerzas de oposición en el Congreso para contener la locura petrista, con nuestro periodismo destapando valientemente las cloacas y mazmorras de Palacio”.

La advertencia de Benedetti

Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, reacciona a los ataques en su contra por parte del petrismo y funcionarios del Gobierno nacional. De acuerdo con el exfuncionario, existe una campaña para desprestigiarlo, con el fin de descalificar “futuras cosas que pueda decir”.

Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela. - Foto: Publicaciones Semana

“Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”, publicó el exembajador en su cuenta de Twitter.

El exembajador de Colombia en Venezuela hizo varias denuncias graves en su última entrevista en SEMANA. Entre ellas, indicios sobre irregularidades en financiación de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro que remiten a su hijo mayor, Nicolás Petro.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente, y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, dijo Benedetti sobre la financiación en la costa Caribe.

Armando Benedetti y Nicolás Petro. - Foto: SEMANA

Benedetti también habló sobre un posible consumo de cocaína por parte del presidente Gustavo Petro.

“Después de todo, ella me dice: ‘no, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina’. Y yo le dije: ah qué bien…”, apuntó Benedetti, en diálogo con esta revista.

Ante la pregunta de Vicky Dávila sobre si esto significaba que lo estaban acusando de consumir cocaína, Benedetti respondió: “sí, y yo le dije: ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el ‘man’ ahí”.

Cabe recordar que la referencia a la palabra “jefe” hace referencia al presidente Gustavo Petro, quien era el superior de Sarabia.