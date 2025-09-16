Luego de que se conociera la confirmación que el Gobierno de Estados Unidos —que lidera el presidente Donald Trump— tomó la determinación de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, el secretario de Estado, Marco Rubio, arremetió contra el mandatario Gustavo Petro.

En una declaración, el alto funcionario de la administración Trump expresó: “Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio cuando se trata de enfrentar el tema de las drogas, los carteles de la droga”.

Pulla que no pasó desapercibida por el jefe de Estado de Colombia, quien le respondió por medio de su cuenta personal de X.

“Señala que no he sido un buen socio en la lucha cuando arriesgué mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político”, posteó Gustavo Petro.

Y avanzó en el trino: “No calculé que el poder político en EE. UU. quedara en manos de amigos de los políticos aliados con el paramilitarismo”.

Señala que no he sido un bien socio en la lucha, cuando arriesgue mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político



No calculé que el poder político en EEUU quedára en manos de amigos de los políticos aliados… https://t.co/anNHzgueiU — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

“Yo no voy a arrodillar a la Nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos ni súbditos”, anotó el mandatario colombiano.

A renglón seguido, manifestó: “EE. UU. está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”.

Sobre la declaración que dio Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos fue más allá y expresó, frente a la política de lucha contra las drogas del presidente Petro: “Simplemente no cumple con el estándar bajo su liderazgo. Creo que tenemos socios dispuestos. Si dependiera del Ejército, de la Policía —hemos trabajado con ellos durante décadas— sería una gran historia, una buena noticia".

Y, en otro trino, Gustavo Petro indicó: “Simplemente EE. UU. participa en política interna de Colombia, quiere un presidente títere”.

Simplemente EEUU participa en política interna de Colombia, quiere un presidente títere.



El pueblo colombiano responderá, si quiere un presidente títere como el que vendió a Panamá, o quiere una nación libre o soberana. https://t.co/pRxoudOANn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

“El pueblo colombiano responderá si quiere un presidente títere, como el que vendió a Panamá, o si quiere una nación libre o soberana”, subrayó el jefe de Estado.

Finalmente, la noticia sobre la descertificación de Estados Unidos a Colombia la dio a conocer el propio presidente Petro en una nueva sesión del consejo de ministros, el cual se realizó este lunes 15 de septiembre en la Casa de Nariño.