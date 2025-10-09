Suscribirse

Política

Ganador de la consulta del Pacto Histórico no podría participar en el frente amplio en marzo de 2026; estas son las razones

Se necesita un acuerdo de ese sector político para que el vencedor entre Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda pueda ir a una nueva consulta. Los perdedores no podrían apoyar a otros aspirantes de ese nuevo mecanismo.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 10:46 a. m.
Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. Collage urna.
Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. Collage urna. | Foto: Semana

Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda sí participarán en la consulta interpartidista para definir cuál de ellos representará al Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de 2026, después de que la Registraduría le diera vía libre a la realización de esa convocatoria a las urnas.

Sin embargo, ahora el proyecto del petrismo de llevar un candidato único a las elecciones presidenciales de 2026 tiene un nuevo limbo jurídico, pues no está garantizado que el ganador de esa contienda pueda medirse en la consulta del frente amplio que se realizará en marzo, a la par de las elecciones legislativas, y en la que participarían otros representantes de la izquierda y el centro.

El motivo es que la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por medio de la que se adoptaron reglas para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, determinó que el resultado de las consultas es de obligatorio cumplimiento, lo que significa que es imperativo que quien resulte ganador represente a ese sector en la elección.

Contexto: María José Pizarro invitó a Daniel Quintero a “dar claridades” sobre sus líos con la justicia: “El problema es quién lo rodea”

El lío con la personería jurídica del Pacto Histórico como partido único complicó la convocatoria a la consulta presidencial porque la resolución del Consejo Nacional Electoral no incluyó dentro de ese sector a la Colombia Humana, debido a los procesos inconclusos que tenía esa colectividad.

Desde entonces, comenzó una batalla jurídica para que los precandidatos sí pudieran ser avalados como integrantes de esa consulta presidencial. No obstante, con la norma vigente, el sector afín al petrismo tendrá que sustentar una vez más jurídicamente el por qué el ganador de ese mecanismo se mediría en el frente amplio.

Contexto: Registrador Hernán Penagos habla sobre la consulta del Pacto Histórico, despeja dudas y desmiente a Daniel Quintero

La norma es clara: “Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan. Quienes hubieren participado cómo precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse cómo candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas". Quienes participan en esta consulta están obligados a apoyar al ganador.

El registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, le dio vía libre a la consulta presidencial del Pacto Histórico entendiendo que esta fue “solicitada por varios partidos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano”.

Para que el ganador de la consulta del Pacto Histórico pueda medirse dentro de la consulta del frente amplio de marzo de 2026 tendrá que dejar documentado en los estatutos un acuerdo que permita que el ganador se mida una vez más en ese mecanismo.

Contexto: Registrador reconoce que hay riesgos electorales en algunos municipios del país, pero aclara que no se aplazarán las elecciones

“Sabíamos que jurídicamente estaba blindado el proceso, que lo habíamos hecho bien, pero además se cae otro intento de las roscas de la derecha de este país por tratar de dividir al Pacto Histórico”, señaló el precandidato Quintero.

Los integrantes de la consulta del Pacto Histórico están obligados a apoyar a quien resulte ganador dentro de ese mecanismo y, justamente, Quintero ha sido una figura incómoda para el petrismo de base que ha cuestionado sus formas de hacer política.

De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.
De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. | Foto: Colprensa.

Con la normativa actual, si él eventualmente se convierte en ganador, Cepeda y Corcho tendrían que apoyarlo, así como Quintero tendría que respaldar para 2026 a cualquiera de esos otros dos precandidatos, lo que deja en el aire el plan b del petrismo de base de, eventualmente, subirse a una candidatura de Gustavo Bolívar ante el hipotético escenario de que Cepeda pierda.

Lo claro, por lo pronto, es que varias figuras del petrismo están cerrando filas alrededor de Iván Cepeda.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro elogia al Premio Nobel de Química y destaca su origen Palestino: “Los últimos serán los primeros”

2. Defensoría del Pueblo rechaza supuestas presiones de gestores de seguridad de la Alcaldía de Medellín a manifestantes pro- Palestina

3. Las claves del acuerdo entre Israel y Hamás, ¿qué falta para sellar el fin de la guerra?

4. Este es el vínculo que une a Eva Rey con Alejandro Gaviria; la periodista destapó historia en plena entrevista

5. Grabaron la reacción de Leo Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo: se enteró en directo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoIván Cepeda Carolina CorchoDaniel Quintero

Noticias Destacadas

.

Gustavo Petro elogia al Premio Nobel de Química y destaca su origen Palestino: “Los últimos serán los primeros”

Redacción Semana
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, se pronunció sobre las protestas en favor de Palestina en Bogotá.

Defensoría del Pueblo rechaza supuestas presiones de gestores de seguridad de la Alcaldía de Medellín a manifestantes pro- Palestina

Redacción Semana
Gustavo Petro y Donald Trump

Petro le pide a Qatar mediar con grupos narcotraficantes en Colombia y critica la “política de misiles” contra jóvenes pobres de EE. UU.

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.