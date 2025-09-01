Suscribirse

Política

Germán Vargas Lleras sobre elección en Corte Constitucional: “Me resisto a creer que una vez más Petro se saldrá con la suya”

El exvicepresidente ha alertado desde hace meses sobre cómo el primer mandatario está asegurando sus mayorías en ese alto tribunal.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 2:26 p. m.
.
El exvicepresidente alertó sobre la posición en que queda el presidente si llega a tener un voto más en la corte. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Una columna de Germán Vargas Lleras ha despertado una ola de comentarios en redes sociales. Tras su regreso al espacio de opinión en el periódico El Tiempo, el exvicepresidente puso el dedo en la llaga sobre un tema fundamental para el país en este momento: la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Como se sabe, esta semana el Senado tendrá que votar sobre una terna que envió la Corte Suprema de Justicia. Se trata del reemplazo de José Fernando Reyes.

En este momento, un cupo en ese alto tribunal puede cambiar las mayorías que tiene el Gobierno en esa corporación, que es la encargada de revisar temas muy sensibles y de gran magnitud para el país, así como las principales reformas que ha emprendido esta administración.

ed 2251
Los candidatos a la Corte Constitucional: Jaime Humberto Tobar, Patricia Balanta y Carlos Camargo. | Foto: SEMANA

Vargas Lleras advierte de las “gravísimas consecuencias que pudieran derivarse de entregar el control de esta corporación a Petro y sus aliados. Todo puede ocurrir, desde la modificación del calendario electoral hasta la vulneración de nuestro régimen democrático”.

Contexto: Elección de la Corte Constitucional por voto ‘finish’: Gobierno Petro mueve sus fichas para asegurar las mayorías

El líder de Cambio Radical es claro: el gobierno Petro está moviéndose en el Congreso y va por todo.

“La coalición del Gobierno se ha puesto a punto y se han afinado todos los apoyos de los partidos que han garantizado hasta ahora la gobernabilidad de Petro, en especial ‘la U’, bajo la dirección del señor Álex Vega y algunos senadores liberales y conservadores que han desatendido las instrucciones de sus directorios. De los ‘verdes’ poco podemos esperar, pero el voto consciente de algunos de ellos podría hacer la diferencia. El país tendrá que tomar muy atenta nota de aquellos que en este crucial momento privilegiaron sus intereses personales, económicos y burocráticos. Me temo que a estos padres y madres de la patria nada les importa. Todo se vende y todo se compra”, sostiene.

Para Vargas Lleras, la persona que le garantiza esa mayoría a Petro es María Patricia Balanta.

“Con la elección de la Dra. Balanta podríamos estar frente a una clarísima mayoría de seis contra tres que le aseguraría a Petro el control de esta alta corte por los próximos cinco a seis años”, sostiene.

Según él, de darse su elección, ella “se sumaría a los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, ternados ambos por Petro y cuyas actuaciones ya han confirmado que su jefe no se equivocó al escogerlos”.

María Patricia Balanta
| Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Vargas suma a otros nombres de quienes podrían inclinar aún más la balanza a favor del gobierno: Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. El exvicepresidente asegura que hay posturas cercanas de ellos dos a la Casa de Nariño. Y pone sobre la mesa unas preguntas:

“¿Cómo entender la demora en resolver tantos temas pendientes y delicados en esta corporación?, o ¿el silencio ante el incumplimiento de fallos proferidos? O fallos en que, aun advirtiendo la inconstitucionalidad de la norma acusada, se dan plazos para subsanar lo insubsanable”.

Contexto: Defensoría pidió al Senado garantizar independencia de la Corte Constitucional en elección de nuevo magistrado

Y al final concluye:

“Pronostico que veremos un ‘fotofinish’ el miércoles, en donde cualquier cosa puede ocurrir en la definición de esta crucial elección, igual a lo sucedido, como recordarán, con la doctora Dangond, que terminó derrotada muy a nuestro pesar, por tan solo un voto.

Me resisto a creer que una vez más Petro se saldrá con la suya. De ser así, créanme, todo quedará en riesgo: nuestra Constitución, nuestra democracia y el país que conocemos".

