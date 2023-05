El ex vicepresidente de Colombia cuestionó algunas declaraciones del oficial en conversación con SEMANA.

Germán Vargas se va contra el general William Salamanca, director de la Policía: lo critica por revelar que votó por Petro, “él no está para intervenir en política”

Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia, dio su opinión sobre la entrevista del nuevo director de la Policía, general William Salamanca, con la directora de SEMANA, Vicky Dávila. Además, expuso las ‘perlas’ que más llamaron su atención y los interrogantes que le dejaron algunos comentarios del oficial. Lo hizo en su columna dominical para el periódico El Tiempo.

La primera ‘perla’ que Vargas Lleras halló en la entrevista del general Salamanca fue su explícito apoyo al presidente Gustavo Petro en las urnas un año atrás. Según él, sobraba tal declaración.

Ernesto Samper asiste a algunos de los eventos del Gobierno. Esta semana participó en la posesión del nuevo director de la Policía, general William Salamanca.

“Entre las perlas que pescó hábilmente Vicky Dávila traigo a colación las siguientes, por polémicas y, diría yo, desafortunadas. Cómo así que “yo voté por Petro”. Ni siquiera se lo había preguntado la periodista, por respeto. Pero no. El general, en actitud que no lo enaltece, tenía que hacer puntos con su nuevo jefe, mostrarse cercano y coequipero. Afecto al Pacto Histórico. No hacía falta decirlo viniendo del consulado en Miami, posición diplomática reservada a los más cercanos”, expuso el también exministro de Vivienda y del Interior.

En entrevista con SEMANA, el general Salamanca también planteó que tanto policía como militares deberían poder votar. Fue esa la segunda ‘perla’ a la que Vargas Lleras hizo alusión en su columna. A su juicio, el oficial puede pensar lo que quiera, pero otra la que diga ante los medios de comunicación, en especial ante el cargo que acaba de asumir.

“Que lo piense es una cosa, pero que lo diga, otra. Porque el director de la Policía no está para intervenir en política ni para promover reformas constitucionales en materia electoral o de derechos políticos”, escribió.

Mayor General William René Salamanca Ramírez, director de la Policía Nacional

En cuanto a la tercera ‘perla’, el líder natural del partido Cambio Radical, partido que en algunos casos ha hecho más oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro que la misma oposición, estuvo relacionada con la opinión del general Salamanca acerca de la posibilidad de que la Policía deje de hacer parte de la cartera de Defensa de Colombia.

“La tercera belleza es su propuesta, por demás derrotada en la reciente discusión del Plan de Desarrollo, de adscribir la Policía Nacional al Ministerio de Justicia o del Interior, en todo caso sacarla del Ministerio de Defensa”, expuso.

“Tal vez sí me gustaría dejar un interrogante sobre su afirmación de que “aquí hay una nueva Fuerza Pública”. ¿A qué se referiría el general?”, agregó Germán Vargas Lleras en su columna para El Tiempo.

Falta liderazgo en la Policía, según Vargas Lleras

A juicio de Vargas Lleras, a la Policía le ha faltado liderazgo durante el mandato del presidente Gustavo Petro, tanto que parece incapaz de actuar. Debido a la búsqueda de la ‘Paz Total’, una de las principales apuestas del Gobierno nacional, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, las autoridades no saben los pasos a seguir frente a algunas estructuras criminales con las que se va a dialogar.

“La Policía Judicial y las otras especialidades no saben con exactitud a quién capturar ni a quién investigar, lo que conduce a un sentimiento generalizado de impunidad. La Paz Total por ahora no ha hecho más que otorgar un permiso general para delinquir a todos los partícipes en esos procesos”, sustentó el ex vice presidente.

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en Ibagué.

Pero hay más: Vargas Lleras explicó que luego de hacer invesigaciones por su cuenta, comprobó el asedio hacia algunos oficiales que hicieron parte de otros gobierno.

“Veinticinco generales fueron retirados, decenas de coroneles y capitanes, también. Eran ellos los que tenían la mayor experiencia en planeación, operaciones, delincuencia internacional, control territorial, etc. Tres décadas de experiencia, a la caneca. La desmotivación en la base de la Policía también es latente”, escribió en su columna.