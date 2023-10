Gobernador de Sucre denunció por fraude procesal al director de Cambio Radical, Germán Córdoba: “No estoy de acuerdo con el talante atropellador de ese partido”

SEMANA: ¿Qué opina de las fuertes críticas que hizo en su contra el director de Cambio Radical, Germán Córdoba?

Héctor Olimpo Espinosa: Yo el único camino que he encontrado para responder es interponer una denuncia por fraude procesal en contra del doctor Germán Córdoba, que ya he radicado. Él, de manera fraudulenta, está induciendo al gobernador de Sucre y a la justicia a que nombren al alcalde de una terna que no cumple con los requisitos legales, ocultando la información, no le entregaron al juez toda la información sobre el deber que ellos tienen de consultar los partidos que hicieron parte del contrato de coalición. Ahí le hago llegar copia de la denuncia que he interpuesto en contra del doctor Germán Córdoba porque ha estado mintiendo y ocultando información de manera consistente. Él pretende atropellar a los demás partidos, quiere que se nombre alcalde de una terna avalada solamente por Cambio Radical, cuando la coalición fue suscrita por cuatro casas políticas. Ese alcalde no era de Cambio Radical exclusivamente, era del partido Conservador, La U y Centro Democrático, es decir, todos los partidos tienen derecho a tener opiniones sobre la terna que se proponga. En otro sentido, insisto en que la terna que se propone debe ser integrada por personas domiciliadas en Sincelejo, porque para elegirse alcalde le piden que sea de la ciudad. Eso dice la Ley 1475, ellos pretenden violar ambas normas, ellos quieren que yo les nombre al secretario jurídico de Cambio Radical como alcalde de Sincelejo, una persona que no sabe dónde queda el parque Santander, la plaza de Majagual, que no tiene ni idea qué pasa en la ciudad. Por eso, me opongo a eso.

SEMANA: ¿Por qué no se pone de acuerdo Cambio Radical con los demás partidos y le pasa una terna con todos?

H.E.: No entiendo, en vez de tener un talante conciliador, tienen un talante atropellador. Oigan, siéntense, charlen y pónganse de acuerdo en tres nombres y envíen un acta de los cuatro partidos con los tres nombres y ya, pero ellos quieren atropellar a los otros partidos, desconocerlos y yo no puedo emitir un acto administrativo o una resolución escogiendo a un alcalde de una terna que va en contra del contrato de coalición. No puedo, no lo voy a hacer.

Germán Córdoba y Héctor Olimpo Espinosa. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿Ya le han escrito de los otros partidos?

H.E.: Ya me han escrito de los otros partidos, del Centro Democrático y La U y me piden que me abstenga de nombrar de esa terna porque ellos no han sido tenidos en cuenta.

SEMANA: Germán Córdoba denunció que usted nombró a una asistente como alcaldesa encargada de Sincelejo y que ella lo primero que hizo fue nombrar a un primo suyo.

H.E.: Eso es mentira, quién quiere nombrar a una asistente del alcalde de Sincelejo es él. La que está es es mi secretaria de Inclusión Social, una mujer con un amplio nivel de formación, absolutamente idónea, no es mi asistente, es la secretaria de Inclusión Social de la gobernación de Sucre, quien antes había sido la directora de macroproyectos y asesora de productividad e innovación.

Héctor Olimpo Espinosa, Andrés Gómez y Germán Córdoba. | Foto: FOTO1: FND/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿Es cierto que ella lo primero que hizo fue nombrar a un primo suyo en la Alcaldía de Sincelejo?

H.E.: Eso no es cierto. Primero que todo, no lo ha nombrado. Yo tengo 20 primos, uno de ellos es asesor en materia de contratación, quien venía trabajando con el alcalde anterior en la Oficina de Contratación. Entiendo que se le terminó el contrato y se lo renovaron, pero venía hace meses o años en la Alcaldía, no entró a trabajar en ese momento. En el curso del encargo se le acabó el contrato y se lo renovaron, pero venía de atrás en la Alcaldía.

La copia de la denuncia contra Germán Córdoba. | Foto: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿Ustedes tienen algo personal con Germán Córdoba o la diferencia es por la Alcaldía de Sincelejo?

H.E.: No estoy de acuerdo con el talante atropellador de Cambio Radical, las normas son para cumplirlas y no recuerdo haber tenido antecedentes de eso. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos y les dije que se pusieran de acuerdo, que mi interés era cumplir, pero bueno, ellos insisten en atropellar a los demás partidos. Esperemos, finalmente, qué dice la justicia.

SEMANA: ¿Ha hablado del tema con Germán Vargas Lleras?