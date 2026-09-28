Gobierno avala extradición de médico que habría estafado a cientos de familias con edificio ‘fantasma’ en Miami

Actualización:

Publicaciones Semana SA conoció en septiembre de 2026 que el 21 de noviembre de 2024, un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, declaró a Carlos Elías Mahecha no culpable de los diez cargos en su contra y expidió el Judgment of Acquittal el día siguiente.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de dar luz verde a la extradición del médico anestesiólogo Carlos Elías Mahecha, quien es pedido en extradición por Estados Unidos tras una presunta estafa en la que varios inversionistas se quedaron esperando la construcción de un edificio “fantasma” en Florida.

Mahecha fue pedido en extradición por una corte de la Florida en medio del proceso que se lleva por el fraude en la construcción del proyecto Quarzo Bal Harbour, una construcción ubicada en una de las zonas más exclusivas de Miami, Estados Unidos.

El proyecto tenía como fin la remodelación de tres torres de apartamentos en Bal Harbour (Miami) para convertirlos en un lujoso hotel cinco estrellas del cual los inversionistas se lucrarían mediante la renta o venta de los apartamentos. Uno de ellos funcionó y los demás nunca vieron la luz.

SEMANA revela los diez nombres de la nueva lista de “voceros de paz” que el Gobierno Petro quiere sacar de la cárcel: la última palabra la tienen los jueces

En este negocio, el involucrado, quien tiene una circular roja de la Interpol y es requerido por las autoridades del Distrito Sur de Florida, habría adquirido bienes e inmuebles a través de préstamos y pagarés por más de US$22 millones.

De acuerdo con los hallazgos de las autoridades de la Florida, el proyecto hotelero Quarzo Bal Harbour, el cual estaría asociado ilícitamente, “alcanzó a estafar alrededor de 150 inversionistas por US$40 millones, utilizando declaraciones falsas para solicitar inversiones en bienes inmuebles”.

Hace apenas dos semanas, la Corte Suprema de Justicia ya había dado aval a la extradición de Mahecha, al “conceptuar favorablemente a dicho pedido”.

“La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Elías Mahecha Díaz, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido”, precisa la ponencia del magistrado José Francisco Acuña, conocida por SEMANA.

De acuerdo con esta ponencia, Mahecha es “requerido para comparecer a juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con fraude y concierto para delinquir. Es el sujeto de una Acusación en Caso No. 19-20738 CR-COOKE/GOODMAN, dictada el 5 de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida”.

La hipótesis de Enrique Peñalosa acerca de las polémicas del Gobierno Petro en diciembre: “Trata de distraer”

Con esta documentación en regla, el Ministerio de Justicia tomó la decisión en las últimas horas, con resolución firmada por el ministro Néstor Osuna, de dar luz verde a esta extradición.

Mahecha Díaz había sido capturado en febrero de 2021, en un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo la captura del empresario colombiano con fines de extradición.

En el marco de las investigaciones que tuvieron lugar para dar con el paradero del reconocido empresario colombiano, la Policía Nacional aseguró que además del intercambio de información judicial que sostuvo con la Oficina Central Nacional de Interpol en Washington, “fue necesaria la utilización de equipos de ubicación, vigilancias y seguimientos, consulta en bases de datos públicas y privadas y el análisis de interceptación de comunicaciones por orden judicial”.

De este modo, Carlos Mahecha Díaz fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que fue la encargada de dar continuidad con el proceso de extradición.