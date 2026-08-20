Gobierno de De La Espriella acudirá a iglesias, la virtualidad y cajas de compensación para que estudiantes víctimas del terremoto no pierdan clase

La ministra de Educación, Viviane Morales, informó este jueves, 20 de agosto, que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella analiza estrategias para evitar que los estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia pierdan más días de clase debido a que sus colegios colapsaron o están a punto de ser demolidos tras el sismo.

“El plan de choque tiene varias etapas. Esta es la primera y consiste en atender la situación de emergencia y ver los planes de flexibilización para que los estudiantes no se atrasen, no pierdan clases y no pierdan el semestre”, dijo.

Recordó que hay experiencias aprendidas tras la pandemia de covid-19: “Sin embargo, hay escenarios distintos. Los niños, por ejemplo, quedarían con educación virtual, pero no estarían los mayores en sus casas porque tendrán que trabajar. No ocurrirá como sucedió en la época del covid, cuando todos estábamos confinados”.

Colegios y estudiantes, entre los más afectados por el fuerte sismo en Colombia. Foto: Getty Images

Agregó: “Estamos viendo distintos planes. Hay conectividad. Vamos a tener una primera respuesta de virtualidad y buscaremos locales de entidades como iglesias, cajas de compensación que puedan permitir encuentros en la semana con los maestros, tutores y estudiantes”.

Frente a la educación rural dispersa, “buscaremos conectividad satelital. Utilizaremos tabletas, el programa Colombia Aprende, que está en plataforma del Ministerio de Educación y acompañado con un programa de tutores. En el país hay 6.000 tutores del Ministerio de Educación que empezaremos a redireccionar hacia la zona de emergencia”, manifestó Morales.

Según el balance preliminar del Ministerio de Educación, se han reportado daños en sedes educativas de 19 departamentos, con mayores afectaciones en zonas como Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Turbo, Cali, Quibdó, Pereira y Buenaventura.

Los colegios de Quibdó sufrieron graves daños a su infraestructura. Foto: CAMILO GALVIS

No obstante, el diagnóstico continúa en construcción porque, en territorios como Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, la magnitud de la emergencia ha dificultado el levantamiento detallado de información.

Uno de los principales desafíos es atender a los más de 400.000 estudiantes cuya matrícula se encuentra afectada. Para ellos, el Ministerio prepara diferentes alternativas de continuidad educativa.

La ministra de Educación, Viviane Morales. Foto: Pilar Mejia

Parte de la estrategia del Gobierno contempla subsidios para planes de datos y una campaña para determinar la cantidad de tabletas necesarias en los departamentos afectados, priorizando a los estudiantes que más las requieren.

De otro lado, la ministra recordó que una de las tareas importantes del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es restaurar principios y valores, “sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación. Muchas veces los padres no saben lo que se les está enseñando a sus hijos y estamos revisando los materiales escolares para garantizar que sean ellos quienes adelanten el papel de cuidado y sepan lo que se les está enseñando a los alumnos”.