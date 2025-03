Gobierno Petro abrirá mecanismo digital para que los colombianos participen en elaboración de las preguntas de la consulta popular

Álvaro Uribe también se desmarca de la consulta popular de Petro en el Congreso: “El partido no apoya ni en los votos ni en el umbral”

El jefe de la cartera política indicó que ya se tienen listos once temas que serán incluidos en la consulta popular y que, con base en ellos, se hará la redacción de las preguntas.

“Se incluyen cuestiones de alta relevancia social, como la jornada laboral, la patología menstrual y los pagos dominicales. Estos temas se han elegido a partir de un análisis exhaustivo y consultas previas, que buscan abordar los derechos colectivos que actualmente no se cumplen en el país”.

Además, indicó que únicamente en la consulta popular se preguntará a los colombianos sobre la reforma laboral y que no entrarán temas diferentes, como se ha dicho desde algunos sectores políticos.

Como le explicó a SEMANA la exsecretaria de la Corte Constitucional Martha Sáchica, “la facultad para convocar una consulta popular nacional es exclusiva del presidente de la República. Es una consulta previa a una decisión que piensa adoptar, para obtener el respaldo mayoritario de la ciudadanía. El Senado, que es órgano Legislativo, no Ejecutivo, no tiene esa atribución. La única competencia que ostenta es la de dar su concepto sobre la conveniencia política, la oportunidad de hacer esa consulta en los mismos términos que la formula el presidente, no en los que considere el Senado”.