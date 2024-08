Gobierno Petro entrega superpoderes a la DNI para obtener información de colombianos. Oposición alerta sobre riesgo de chuzadas y persecución

Sin embargo, leyendo detenidamente el documento, hay algunos artículos que no son lo suficientemente claros y queda abierta la posibilidad de que esas poderosas herramientas sean usadas contra la oposición, periodistas o sencillamente quien no esté de acuerdo con el Gobierno Petro. Queda claro que con este decreto la Dirección de Contrainteligencia podrá recolectar información por medio de fuentes humanas, medios técnicos y abiertos.

“Ellos no van a parar en el adoctrinamiento, y no se define qué es un acto hostil. ¿Gritar “fuera Petro” es un acto hostil? ¿Trinar en contra de una política del Gobierno Petro es hostil? No lo sabemos, esto es muy grave”, dijo la congresista. La senadora cree que la inteligencia de Colombia requiere actualizaciones, pero no tiene duda de que se está aprovechando este documento para otorgar unas facultades sin control alguno.