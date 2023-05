Gobierno Petro explicó a empresarios españoles que tendrán seguridad jurídica para hacer millonarias inversiones en el país

El presidente Gustavo Petro continúa adelantando su visita de Estado a España, donde ha sostenido diferentes reuniones de alto nivel. Este jueves 4 de mayo, el mandatario colombiano se reunió con empresarios españoles para explicarles las reformas que están en trámite en el Congreso de la República y darles seguridad jurídica para futuras inversiones.

Petro estuvo reunido con los presidentes de importantes empresas como Ferrovial, Edenor, Iberia, Prosegur, Banco Santander, Grupo FCC (Metro Medellín), Prisa, entre otros, que tienen interés en aumentar sus inversiones en Colombia.

Por esa razón, los ministros de Comercio, Germán Umaña, y el canciller Álvaro Leyva, socializaron la estabilidad jurídica que ofrece el Gobierno y el desarrollo de los acuerdos público-privados que existen, así como la estrategia del turismo que se adelanta.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi - Foto: Semana

En ese sentido, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, resaltó la presencia del jefe de Estado, Gustavo Petro, en España y contó que el fortalecimiento comercial es sumamente importante para nuestro país.

“Son más de 800 empresas españolas que están en Colombia, ellos están muy interesados en las relaciones en general del empresariado con el Gobierno. Que el Gobierno haya venido con el secretario jurídico Vladimir Fernández, quien habló de estabilidad jurídica, es muy importante para la posibilidad de llevar al país más inversión, es una buena señal”, dijo Mac Master.

Indicó que la visita del mandatario colombiano servirá para que él mismo escuche los intereses de los empresarios y conocer sus necesidades. “Son muy importantes estas visitas, son de un gran valor hacer estas visitas, él debe tener esa sensación de que es lo que está queriendo el empresariado”.

El presidente Gustavo Petro saludando a Antonio Garamendi, jefe de los empresarios españoles. - Foto: Presidencia de la República

No obstante, Mac Master indicó que se debe trabajar fuertemente para dar tranquilidad a los empresarios para fortalecer las relaciones comerciales.

“La incertidumbre todavía existe, eso lo hemos conversado con el Gobierno, y hay que hacer una tarea grande por generar cada vez más la sensación de que en Colombia no solamente la empresa privada tiene un buen sitio para desarrollarse, sino que además es bienvenida y que queremos nosotros como país, por cuenta del Estado y del Congreso de la República, generar las mejores normas posibles y el mejor ambiente posible para que así pueda dar la inversión esa es una tarea importante y ha sido una tarea en la que nosotros hemos insistido mucho”.

Resaltó que las reformas del Gobierno Petro que hacen trámite en el Congreso de la República pueden generar un poco de incertidumbre para la inversión extranjera, pero resaltó que son propuestas del Ejecutivo que deben ser analizadas por el Legislativo.

“Yo creo que el ejercicio que se haga de poder conducir a que Colombia sea un buen sitio para generar empleo, que para nosotros es lo más importante, no tengamos la menor duda de que la actual coyuntura, en la cual tenemos una economía que no va a crecer tanto como nosotros quisiéramos, en la cual vamos a estar hablando del 1 % probablemente de crecimiento o de menos, el empleo se va a convertir en quizás esa variable de la cual vamos a estar más preocupados”.

El presidente Gustavo Petro reunido con empresarios españoles en Madrid. - Foto: Presidencia de la República

Sobre la reforma laboral, indicó que lo importante es que haya un crecimiento en el empleo y una lucha frontal contra la informalidad para que Colombia sea mucho más competitiva. “En eso no nos podemos equivocar, por eso, yo he venido diciendo en múltiples escenarios que sería un gran error hacer una reforma laboral, meternos en esa discusión con valentía, meternos en eso y no estar nosotros dispuestos a generar mucho empleo”.

En la cita del mandatario con los empresarios quedó claro que las relaciones comerciales están pasando por un buen momento y se continuará trabajando conjuntamente para fortalecerla.