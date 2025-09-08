Suscribirse

Política

Gobierno Petro impulsaría “minirreforma tributaria” y tomaría “posesión de los medios de comunicación”: Paloma Valencia

La precandidata presidencial encendió las alarmas por una nueva jugada del Gobierno nacional a través del Ministerio TIC.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 12:07 p. m.
Gustavo Petro y Paloma Valencia.
Gustavo Petro y Paloma Valencia. | Foto: Presidencia/Semana.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció este lunes, 8 de septiembre, que el Gobierno nacional tendría como objetivo tomar posesión de los medios de comunicación y adjuntó un borrador de un proyecto de ley mediante el cual se materializaría el supuesto plan.

Se trataría de una iniciativa denominada “proyecto de ley 193 de 2025”, que se impulsaría a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. “El Gobierno pretende tomar posesión de los medios de comunicación en plena época electoral. Además, espera recaudar casi medio billón anual a través de una sobretasa al internet fijo a los hogares y las empresas”, aseguró Valencia.

Contexto: Paloma Valencia califica a Iván Cepeda como “un candidato peligroso para la democracia colombiana”

En el artículo 10 de esta iniciativa se plantearía una modificación de la regulación, inspección, vigilancia y control de esta cartera: “Reglamentar y ejercer inspección, vigilancia y control de los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y todo tipo de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas de manera compartida como soporte físico para el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones”.

Valencia cuestionó lo siguiente: “¿Qué busca el Gobierno al darle a MinTIC facultades de policía administrativa y toma de posesión de los medios a seis meses de las elecciones?”. Para ella, esto implicaría una amenaza directa a la libertad de prensa y un ataque a la independencia de los medios de comunicación.

Detrás de ello habría otro escenario. “Lo peor: los criterios para utilizar esa potestad los fijará el propio Gobierno, lo cual es abiertamente inconstitucional. Solo el Congreso puede fijar esos parámetros”.

En otro punto, la precandidata presidencial argumentó que estaría bien implementar un cobro cruzado en el que los estratos cinco y seis ayuden a subsidiar el internet de las familias vulnerables, pero que una tarifa del 30 % al internet fijo es exagerada.

“El recaudo esperado llega al medio billón anual. Es una minirreforma tributaria. Más aún, cuando el Fondo TIC contará con 1.2 billones de pesos de inversión para 2025. Con esos recursos podemos contratar internet satelital para llevar a comunidades apartadas”, sostuvo.

Contexto: Paloma Valencia le hace guiño a Fajardo y no descarta aliarse con él para derrotar a Petro en 2026: “Me parece muy inteligente”

En la denuncia pública, Paloma Valencia concluyó que no permitirá que el Gobierno nacional amedrente a los medios de comunicación y les imponga más impuestos “exagerados” a los colombianos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida será el primer estado en eliminar vacunas obligatorias en colegios; genera fuerte rechazo en la comunidad médica

2. Rifirrafe entre Gloria Flórez y Gustavo Bolívar agudiza ambiente en el Pacto Histórico: “No se gana una elección destruyendo a los compañeros”

3. Tragedia: joven se bajó de su moto para ayudar en accidente y fue arrollado por camioneta de alta gama

4. Periodista de Noticias Caracol ventiló que casi es víctima de estafa; lanzó advertencia: “Deberían alertar siempre”

5. Última fecha de las eliminatorias sudamericanas: canal y hora para ver todos los partidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gobierno PetroPaloma Valencia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.