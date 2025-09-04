Paloma Valencia le hace guiño a Fajardo y no descarta aliarse con él para derrotar a Petro en 2026: “Me parece muy inteligente”

Falta menos de un año para las elecciones del 2026 y los precandidatos presidenciales ya destapan sus cartas para lo que será la carrera para llegar a la Casa de Nariño y reemplazar a Gustavo Petro.

Paloma Valencia, una de las opciones que hay en la oposición, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que serán los comicios y lo que tiene que hacer para ganar. Entre otras cosas, la congresista habló de posibles alianzas y sorprendió al nombrar a Sergio Fajardo.

Eso sí, dejó en claro que nunca se uniría con una persona que, en algún momento, apoyó a Petro, por lo que el matemático es una de las opciones. “Me encantaría hacer alianza con Fajardo”, dijo.

Sergio Fajardo. | Foto: Campaña de Sergio Fajardo

“Hay que preguntarle a él (si le gustaría hacer alianza con el Centro Democrático), pero yo sí creo que hoy lo que necesita Colombia no es sectarismo político”, señaló.

Valencia fue más allá y le lanzó algunos elogios al exalcalde de Medellín. “Me simpatiza mucho, me parece muy inteligente y muy capaz”, sostuvo.

Por ello, según la senadora, le gustaría que se uniera a los sectores que no comparten las ideas y visiones de Petro para poder ir con seguridad a los comicios del 2026 y derrotar a quien sea el candidato del petrismo.

“Hay que tener en cuenta que las democracias del mundo están cayendo a favor de líderes totalitarios. (…) Entonces, los que somos demócratas tenemos que unirnos para tener una democracia”, apuntó.

Valencia remarcó que los colombianos necesitan ver los resultados, algo que, desde su perspectiva, no está ocurriendo con el actual Gobierno y para ello, dijo, se necesita lograr un grupo amplio en el que esté “gente buena”.

Paloma Valencia. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La congresista afirmó que tiene muchas cosas en común con Fajardo, como, por ejemplo, la obsesión por lograr una educación de mayor calidad. No obstante, dejó en claro que no es el único nombre con el que se uniría de cara al 2026.

Por ejemplo, nombró a David Luna y a Juan Daniel Oviedo, otros dos precandidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño. “Por supuesto que también está la gente de mi partido como María Fernanda Cabal y Paola Holguín”, indicó.

“Yo sí creo que en las coaliciones grandes y creo en que Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y todo el mundo tiene que unirse porque aquí lo que se necesita es un buen gobierno”, agregó.

Incluso, nombró a Abelardo de la Espriella, Aníbal Gaviria y Héctor Olimpo.

Por lo mismo, dejó en claro que todos son bienvenidos, siempre y cuando no hayan apoyado a Gustavo Petro. “Esto es una elección entre quienes defendemos la democracia y quienes no”, dijo.

“Yo soñaría con un buen gobierno, donde toda esta gente esté”, complementó.

Sobre Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, sostuvo que es alguien muy “polarizante” y mencionó que, según ella, ha “perseguido” al expresidente Álvaro Uribe Vélez.