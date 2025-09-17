La hoja de vida de la ministra encargada de las TIC Yeimi Carina Murcia fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, lo que significa que lo más seguro es que sea nombrada como ministra en propiedad.

Murcia había quedado encargada como ministra tras la salida de Julián Molina, que venía de ser respaldado por sectores del Partido de la U, sin embargo, tras la victoria de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional el presidente Gustavo Petro decidió hacer algunos cambios.

El movimiento también llamó la atención porque la semana pasada había sido publicada la hoja de vida de Gloria Patricia Perdomo, por lo que todo indicaba que ella iba a ser nombrada en ese cargo, sin embargo, el Gobierno se habría echado para atrás. ¿Qué pasó?

Julián Molina salió de ese cargo. | Foto: Archivo Personal

Desde el Partido de la U venían haciendo lobby para no perder este cupo en el Gobierno, pues durante toda la administración del mandatario han tenido cercanía con el cargo.

Un grupo de representantes a la Cámara le envió una carta al presidente Petro a comienzos de septiembre en la que le pidieron mantener espacios de conversación y poder continuar con esa representación en el Gobierno. En el Senado, aunque el voto es secreto, se habla de que el Partido de la U no había respaldado a María Patricia Balanta, que estaba siendo acompañada por el Gobierno.

“La bancada de la Cámara de Representantes del Partido de la U reitera el compromiso que hemos venido cumpliendo con el Gobierno Nacional y nuestra disposición para seguir trabajando en la construcción de consensos que beneficien al país. Confiamos en que, mediante el diálogo directo, podremos seguir contribuyendo a la estabilidad institucional y al bienestar de los colombianos. Por lo anterior solicitamos respetuosamente una reunión con usted, con el fin de dialogar sobre la coyuntura actual y reafirmar el trabajo conjunto”, dijo ese grupo de congresistas entre los que están Jorge Eliecer Tamayo, Wilmer Carrillo, entre otros.

Se trata de un nuevo movimiento dentro del gabinete. | Foto: Redes sociales

Igualmente, se conoció que los senadores Antonio Correa, Julio Alberto Elías y Julio Elías Chagui también adelantaron esa gestión.

Según la hoja de vida publicada por la Presidencia, Murcia venía de desempeñarse como viceministra de Transformación Digital y previamente había estado en esa dependencia como directora de Apropiación. Antes había sido asesora del despacho de un viceministerio de esa misma cartera.