Gobierno Petro publica hoja de vida de Yeimi Carina Murcia como ministra TIC, venía de estar encargada

Se trata de un nuevo movimiento dentro del gabinete presidencial. Previamente se había publicado otra hoja de vida pero se frenó.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 7:51 p. m.
Yeimi Carina Murcia será la ministra de las TIC encargada.
Yeimi Carina Murcia estaba como ministra encargada. | Foto: Ministerio de las TIC

La hoja de vida de la ministra encargada de las TIC Yeimi Carina Murcia fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, lo que significa que lo más seguro es que sea nombrada como ministra en propiedad.

Murcia había quedado encargada como ministra tras la salida de Julián Molina, que venía de ser respaldado por sectores del Partido de la U, sin embargo, tras la victoria de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional el presidente Gustavo Petro decidió hacer algunos cambios.

El movimiento también llamó la atención porque la semana pasada había sido publicada la hoja de vida de Gloria Patricia Perdomo, por lo que todo indicaba que ella iba a ser nombrada en ese cargo, sin embargo, el Gobierno se habría echado para atrás. ¿Qué pasó?

Julián Molina Gómez fue designado como nuevo ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Julián Molina salió de ese cargo. | Foto: Archivo Personal

Desde el Partido de la U venían haciendo lobby para no perder este cupo en el Gobierno, pues durante toda la administración del mandatario han tenido cercanía con el cargo.

Un grupo de representantes a la Cámara le envió una carta al presidente Petro a comienzos de septiembre en la que le pidieron mantener espacios de conversación y poder continuar con esa representación en el Gobierno. En el Senado, aunque el voto es secreto, se habla de que el Partido de la U no había respaldado a María Patricia Balanta, que estaba siendo acompañada por el Gobierno.

Contexto: Gustavo Petro le pasó una cuenta de cobro al Partido de la U y algunos congresistas hacen lobby para acercarse nuevamente al jefe de Estado

“La bancada de la Cámara de Representantes del Partido de la U reitera el compromiso que hemos venido cumpliendo con el Gobierno Nacional y nuestra disposición para seguir trabajando en la construcción de consensos que beneficien al país. Confiamos en que, mediante el diálogo directo, podremos seguir contribuyendo a la estabilidad institucional y al bienestar de los colombianos. Por lo anterior solicitamos respetuosamente una reunión con usted, con el fin de dialogar sobre la coyuntura actual y reafirmar el trabajo conjunto”, dijo ese grupo de congresistas entre los que están Jorge Eliecer Tamayo, Wilmer Carrillo, entre otros.

Nuevo consejo de ministros del gabinete Petro sobre las reformas sociales.
Se trata de un nuevo movimiento dentro del gabinete. | Foto: Redes sociales

Igualmente, se conoció que los senadores Antonio Correa, Julio Alberto Elías y Julio Elías Chagui también adelantaron esa gestión.

Según la hoja de vida publicada por la Presidencia, Murcia venía de desempeñarse como viceministra de Transformación Digital y previamente había estado en esa dependencia como directora de Apropiación. Antes había sido asesora del despacho de un viceministerio de esa misma cartera.

Estudió comunicación social y se graduó en 2017. Además, cuenta con una especialización en Gobierno, gerencia y asuntos públicos y otro posgrado en Derechos Humanos, Democracia y Globalización.

