Gloria Patricia Perdomo será la nueva ministra TIC del presidente Gustavo Petro

Luego de que el presidente Gustavo Petro aceptara la renuncia de Julián Molina al cargo de ministro TIC, se conoció, este jueves 11 de septiembre, quién será su reemplazo.

Se trata de Gloria Patricia Perdomo Rangel, cuya hoja de vida fue publicada en la página oficial de aspirantes de la Casa de Nariño, para ocupar el cargo de ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El remezón se dio luego del golpe que sufrió el jefe de Estado en el Congreso, tras la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

En ese proceso ganó el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, derrotando a la candidata por la que se había inclinado el presidente Gustavo Petro, María Patricia Balanta.

Los tres aspirantes a la Corte Constitucional: María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez. | Foto: COLPRENSA

Según varios portales, Gloria Patricia Perdomo Rangel se ha desempeñado en cargos “relacionados con la gerencia estratégica, el manejo de equipos, la estructuración, coordinación y seguimiento de procesos y proyectos de expansión de redes y servicios de telecomunicaciones, la elaboración de estrategias comerciales y la atención al cliente, direccionamiento y apoyo para dar respuesta a procesos de licitaciones en el sector privado y público, investigación de nuevos proyectos de telecomunicaciones y necesidades del sector, elaboración de modelo negocios”.

Hoja de vida de Gloria Patricia Perdomo Rangel. | Foto: Hoja de vida de Gloria Patricia Perdomo Rangel

La derrota con la elección de Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional sigue generando reacciones de Petro. Esta semana, el mandatario volvió a referirse al tema, lanzando una pulla.

“Y la palabra democracia es carreta y la orden constitucional del Estado social de derecho no existe. Y por eso el último magistrado elegido no habló de Estado social de derecho. No lo tiene en la cabeza”, manifestó Petro.

Carlos Camargo y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Además, aseguró el miércoles 10 de septiembre: “¿Cómo lo va a tener si su sociedad fue la que desalojó a decenas de miles, centenares de miles de campesinos en el Caribe y se apropiaron de la tierra?, y un Estado no es de expropiadores de la tierra, un Estado es de la gente para que sea democrático”.

Cuando se conoció el resultado de la elección de Camargo, trascendió, según altas fuentes de la Casa de Nariño, que no solamente se pidió la renuncia protocolaria de Julián Molina, sino también la del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la de la ministra de Comercio, Diana Morales.

Incluso, Sanguino mencionó que le presentó la carta a Petro: “Si a uno le piden una carta, pues uno tiene que radicarla. Pero, repito, en últimas, será el presidente quien decida quiénes seguimos acompañándolo en esta tarea, sobre todo en este remate, que exige que cerremos un gobierno con legados, con realizaciones y con grandes cambios para el país”.