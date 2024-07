Gobierno Petro quiere reformar los pliegos tipo para contratación y transporte: advierten que podrían abrirle las puertas a más corrupción

Los pliegos tipo en la contratación pública en Colombia implicaron un avance en la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Si bien se han ido modificando con el tiempo, garantizan un estándar que evita irregularidades. El presidente Gustavo Petro se ha metido de lleno en algunas licitaciones, dando la orden de que no se adjudique un contrato en procesos donde clasifique un solo proponente.

En primer lugar, la Sociedad Colombiana de Ingenieros envió una carta a Cristóbal Padilla Tejada, director de la entidad, expresándole sus reparos sobre el borrador presentado. Piden agregar en el documento de la audiencia efectiva de adjudicación que se aclare que no se tendrán en cuenta ofertas que “no serán evaluadas económicamente por considerarse artificialmente bajas”.

Hernando Monroy, presidente del gremio, le dijo a SEMANA que “hay que evitar que sean tan restrictivos, que hacen que la gente no participe”. “El llamado es a que promovamos la mayor reglamentación y regulación sobre los procesos de contratación. Que no haya transferencias de recursos a organizaciones no gubernamentales o a entidades que se han creado, para que con sus propios criterios de contratación adjudiquen. Ahí se corre el riesgo de llegar a escenarios de poca transparencia y focos de posible corrupción”, advierte.