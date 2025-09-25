Suscribirse

Política

Gobierno Petro rechaza dinero de Bogotá para incrementar policías en la ciudad: “No ha aceptado”

El alcalde de Bogotá reaccionó a las más recientes declaraciones que emitió el presidente Gustavo Petro desde Estados Unidos.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 10:18 p. m.
Carlos Fernando Galán, Gustavo Petro Policia Bogotá
Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro. | Foto: Guillermo Torres, Esteban Vega - Semana / Presidencia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encendió las alarmas por la posición que ha asumido el Gobierno Petro para fortalecer el pie de fuerza de la Policía en las calles de la ciudad y respondió al discurso que emitió el presidente desde la Asamblea General de la ONU.

Galán se pronunció este jueves desde la ciudad de Medellín, donde tiene lugar el Congreso Nacional de Comerciantes organizado por Fenalco, que celebra sus 80 años de fundación.

Contexto: ‘Ranking’ de popularidad de alcaldes latinoamericanos: Carlos Fernando Galán se destaca en positiva posición

En primer lugar, el mandatario capitalino puso su atención sobre las frases que dio el jefe de Estado sobre el Tren de Aragua, la organización criminal que tiene sus raíces en Venezuela y que ha extendido su poder criminal hacia varios países de la región.

Como se recordará, Petro dijo: “Mentira que el Tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se unió a las críticas contra el presidente Gustavo Petro por la presencia de cabecillas de bandas delincuenciales durante evento en Medellín.
Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

El alcalde se desmarcó de la versión que dio el presidente en Nueva York, como también lo han hecho los congresistas y gobernadores que enfrentan a esta estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, extorsiones y asesinatos.

Galán comentó: “El Tren de Aragua es un grupo que pone en peligro las instituciones, y lo ha hecho con su presencia en nuestro país y en nuestra ciudad, Bogotá. Hemos tenido un reto frente a la extorsión, por ejemplo, muy complejo”.

Galán reveló que enfrentar el fenómeno ha sido complejo y lo ilustró con las pocas capacidades que tiene la Policía: en 2016 se contaba con 20.000 uniformados, pero hoy, con un millón más de personas, la cifra cayó a 16.000.

“Hoy Bogotá tiene el pie de fuerza más pequeño por 100.000 habitantes de Colombia. Hemos buscado fórmulas para resolver eso, le hemos dicho al Gobierno: ‘Bogotá pone plata para fortalecer el pie de fuerza’, no ha aceptado”, dijo el alcalde.

Contexto: Medellín, bajo la lupa de Estados Unidos: la carta que alarma sobre la paz total de Petro con los capos más peligrosos de la ciudad

Y agregó: “Nosotros no podemos hacer inteligencia, no depende de nosotros. Podemos es darle herramientas a la Policía, motos, equipos, vehículos, sitios, equipos de comunicación, pero el otro reto depende de otros actores”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pentágono convoca inusual reunión con cientos de oficiales: ¿qué trama la cúpula militar?

2. Esta es la última publicación de Angie Miller, la novia de B King, que estaría desaparecida en México

3. “Exclamaban que yo me reelegiría”: Petro tras decisión que habilita inscripción de candidatos del Pacto Histórico

4. Proponen recortarle funciones al presidente en Colombia: los tres cambios que se impulsan

5. Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Fernando GalánPresidente PetroTren de Aragua

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.