Gustavo Petro dijo ante la ONU que es “mentira” que el Tren de Aragua sea un grupo terrorista: “Estúpida idea”

El presidente Gustavo Petro realizó una llamativa mención sobre el Tren de Aragua durante el agitado discurso que dio este martes, 23 de septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El mandatario dijo de frente ante la presencia de otros jefes de Estado, que el Tren de Aragua, el cual ha sido señalado de cometer diversos actos delincuenciales por el gobierno de Donald Trump, no es una organización terrorista.

A renglón seguido, manifestó que los narcotraficantes son vecinos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos y viven en Nueva York y en París y en Madrid y en Dubai; viven donde hay lujo, no pobreza, pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo”.

El presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU. | Foto: ONU

“Mentira que el Tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso”, insistió el jefe de Estado.

También afirmó en su extenso discurso: “Los migrantes no son delincuentes, no tienen que llevarlos a campos de concentración y expulsarlos encadenados. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio”.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro. | Foto: COLPRENSA

“La migración no es sino el producto del empobrecimiento de los países más pobres por una deuda impagable y codiciosa. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN”, subrayó.

Por último expresó: “La migración no es más sino la consecuencia de la crisis climática, que transita a colapso y que deja sin agua las tierras del trópico porque al aumentar el calor se evapora el líquido vital”.

“La solución a la migración no es otra o muy diferente a las cadenas, a las cárceles, a los misiles. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel, ignorante fundamentalista de extrema derecha”, puntualizó Petro.