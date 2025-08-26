Suscribirse

Política

Gobierno Petro se defiende y niega violación de los topes electorales en la campaña presidencial

La vocería la tomó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Él respaldó la gestión de Ricardo Roa.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 5:03 p. m.
Angie Rodríguez, directora del Dapre; Gustavo Petro, presidente de Colombia y Armando Benedetti, ministro del Interior, en el consejo de ministros del 25 de marzo de 2025, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa de la campaña presidencial de Gustavo Petro y negó que los topes electorales fueran violados, como lo sugiere una ponencia radicada este miércoles en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos, y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tuvo que ver con la recolecta de dinero, estoy seguro de que nunca, jamás, pasó o excedió esos topes”, relató el funcionario.

La versión de los magistrados del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, es que la campaña, presuntamente, sobrepasó los topes electorales en el 2022 con 3.500 millones de pesos. En la sala plena, esta versión deberá ser votada por todos los integrantes del tribunal administrativo en los próximos días.

En primer lugar, los funcionarios piden sancionar a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y quien fungió para la época de los hechos como gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. La medida se extendería para Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto, como auditora.

El CNE formuló cargos definitivos contra Ricardo Roa por la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El CNE formuló cargos definitivos contra Ricardo Roa por la campaña presidencial de Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: CORTESÍA/FOTO3: PRESIDENCIA.

La noticia generó revuelo en Colombia. El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, dijo que se debe sancionar con la pérdida de investidura: “La campaña de Petro sí violó los topes electorales de financiación. El Congreso debe aplicar el artículo 109 de la Constitución Política, el cual señala que la violación de los topes será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.

La precandidata presidencial, Vicky Dávila, redactó en su cuenta de X: “Magistrados del CNE concluyeron que la campaña de Petro sí violó los topes. Nicolás Petro confesó todo lo que hicieron para llegar al poder. Curiosamente, en la Fiscalía esas investigaciones se murieron con la llegada de la fiscal de Petro”.

Contexto: CNE negó solicitud de caducidad de algunos de los investigados por la campaña Petro; el proceso continuará

En detalle, los magistrados también piden sancionar de manera solidaria a Roa, Mogollón y Soto por otros 2.447 millones de pesos por violación de topes electorales en la primera vuelta. A eso se suma otros 627 millones de pesos para la segunda vuelta, por financiación prohibida; y 596 millones por violación de topes electorales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

2. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

3. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

4. “Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

5. Gustavo Petro se arrepintió de hablar de un experimento por críticas de los científicos. La declaración generó risas en el auditorio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministro del InteriorArmando BenedettiGustavo Petro

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro se arrepintió de hablar de un experimento por críticas de los científicos. La declaración generó risas en el auditorio

Redacción Semana
Angie Rodríguez, directora del Dapre; Gustavo Petro, presidente de Colombia y Armando Benedetti, ministro del Interior, en el consejo de ministros del 25 de marzo de 2025, en Bogotá

Gobierno Petro se defiende y niega violación de los topes electorales en la campaña presidencial

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro reveló uno de los privilegios que perderá una vez salga de la Casa de Nariño. Lo hizo en pleno evento público

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.