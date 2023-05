“Gobierno que protege bandidos”: la fuerte crítica de Pacho Santos a la vicepresidenta Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez generó todo un revuelo tras haber dado un fuerte discurso en el que defendió a la primera línea. “No me da miedo decir aquí, ¡qué viva la primera línea!”, aseguró desde Cali este primero de mayo, en la conmemoración del Día del Trabajador.

Por su parte, Francisco Santos, exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos, cuestionó lo dicho por Márquez. “Toda Colombia debe enterarse de estas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez en Cali, para que vean cómo defiende a quienes destruyeron con violencia esa ciudad. ¿Gobierno del Cambio? ¡No! ¡Gobierno que protege bandidos!”, criticó Pacho Santos.

Las declaraciones de Márquez despertaron una profunda polémica, porque este grupo en particular se caracterizó por hacer desmanes, vandalismo, ataques a la Fuerza Pública, bloqueos y afectaciones a los ciudadanos de distintas partes del país.

“A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró Márquez.

Esas declaraciones de Márquez han sido cuestionadas desde distintos sectores. “Una vergüenza como defienden a estos delincuentes”, criticó el abogado de derecha Daniel Briceño.

“Vergüenza le debería dar a Francia Márquez, salir a gritar su apoyo a los terroristas de primera línea, autores del asesinato de tres policías, dos bebés, un ingeniero, torturas a un carpintero. Salir a defender la primera línea es aplaudir la barbarie y el terrorismo con la excusa del ‘cambio’”, cuestionó la senadora uribista María Fernanda Cabal.

En medio de su discurso, la vicepresidenta también lanzó la frase “se jodieron”, para responderles a quienes la cuestionan. “Hay quienes dicen que por qué estoy aquí, porque esperan que me quede allá en la Casa de Nariño metida, pues no y se jodieron porque yo soy una mujer de territorio, yo soy una mujer del pueblo y por eso hoy estoy con ustedes marchando, reivindicando los derechos de los trabajadores de este país”, afirmó la vicepresidenta desde una tarima en la capital del Valle.

Márquez pidió “un minuto de aplausos” por los hombres y mujeres trabajadoras del país que “fueron asesinados por la oligarquía”. Además, mencionó a “líderes y lideresas” que “levantaron la voz de lucha y resistencia”, haciendo referencia a las manifestaciones del 2021.

No se trata de las primeras declaraciones de la vicepresidenta que generan polémica por su discurso confrontativo. En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Márquez le contestó a quienes la critican por llegar en helicóptero a su casa en Dapa.

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas y lo siento”, aseguró Márquez en esa entrevista.

Y agregó: “Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta”, afirmó la alta funcionaria del Gobierno.

Además, dijo que si otros exmandatarios lo han hecho, ella también lo haría. “Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al Presidente. Me eligieron a mí”, aseguró Márquez.

Ese comentario le generó una lluvia de críticas. Por eso, hay quienes consideran que esas declaraciones, y el cambio de tono que ha tenido desde que llegó al poder, revelan la verdadera personalidad de la vicepresidenta.