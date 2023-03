Gobierno tendría la intención de ‘recortar’ el debate de la reforma a la salud: “Quieren pupitrearla”, denuncian

El pasado 21 de febrero, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó una proposición en la que se convocan audiencias públicas sobre la reforma a la salud antes de que se radique la ponencia para su primer debate. La intención busca que la ciudadanía, privados, organizaciones médicas y grupos sociales hagan parte activa de la discusión.

Las audiencias se llevarán a cabo en los departamentos de Casanare, Guaviare, Atlántico, Norte de Santander, Arauca, Vaupés, Boyacá, Tolima, Antioquia y el archipiélago de San Andrés. Los eventos, liderados por los congresistas de la comisión, inician el próximo 9 de marzo y terminan el 24 de abril.

Sin embargo, denuncian que el Gobierno no estaría a gusto con el cronograma planteado porque se retrasa el trámite de la reforma.

Por esta razón, Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima, y Alfonso Prada, ministro del Interior, quieren modificar la proposición para recortar las audiencias públicas.

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: Camila Navarro Rivera

“Parece que no le gustaron los tiempos al Gobierno, no le gustaron los tiempos a la ministra Corcho y están haciendo todo lo posible por recortar esos tiempos”, manifestó el representante Andrés Forero, en conversación con SEMANA.

El pasado martes, Escaf se reunió con los coordinadores ponentes y el ministro Prada habría solicitado una proposición modificatoria para acortar los tiempos de las audiencias. Esto causó molestia entre los congresistas presentes.

“Escaf levantó la sesión ayer y vuelve a citar hoy con la esperanza de que se votara la proposición, con la excusa de terminar un debate de control político, cosa que ayer se terminó”, agregó Forero.

Forero aseguró que el Gobierno busca acortar tiempos y no permitir que la reforma se debata de forma suficiente: “Ellos lo que quieren es que se hagan rápido, quieren ‘pupitrear’ la reforma porque saben que tienen el tiempo en contra. Adicionalmente, no quieren acumular todos los proyectos de ley relacionados con la salud. Si no presentan la ponencia antes del 16, se tendrían que acumular los otros proyectos en la Comisión Séptima, por ejemplo, el del Centro Democrático y Pacientes Colombia”.

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Este miércoles no hubo quórum para votar dicha proposición y se espera que se cite a sesión la semana que viene para insistir en acortar los tiempos del debate.

“Volverán a insistir. Va a ser vergonzoso que nos vayan a ‘pupitrear’ la reforma. Son mensajes contradictorios. Por un lado, el presidente Petro invita a que se hable y haya un debate amplio, pero al mismo tiempo buscan acortar los tiempos de las audiencias y limitar la participación ciudadana. No es un buen mensaje por parte del Gobierno”, sostuvo.

El ministro Alfonso Prada, por su parte, respondió a una de las críticas del representante Forero en Twitter. De acuerdo con el funcionario del Gobierno, los congresistas de la Comisión Séptima estarían llevando a cabo “estrategias desleales y dilatorias” en el marco de la reforma a la salud.

Alfonso Prada, ministro del Interior. - Foto: Semana

“Andrés, con respeto, no vamos a renunciar a ejercer los derechos constitucionales y legales de participar en el debate como Gobierno y expresar qué nos parece bien y qué consideramos estrategias desleales al debate o dilatorias. Queremos debatir con argumentos y profundidad”, manifestó el jefe de cartera.

El Gobierno espera que la reforma a la salud sea aprobada en este semestre, pero el debate podría hacer que se prolongue el trámite. Sin embargo, varios congresistas de la Comisión Séptima defienden las audiencias aprobadas para discutir la reforma, las cuales postergarían el primer debate por varias semanas.