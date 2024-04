Guillermo García Realpe ha tenido a varios familiares con ‘puestazos’ en el Gobierno Petro. Él recibirá millonario salario en Ecopetrol

Realpe, tras fracasar en sus intentos de llegar a la Gobernación de Nariño, decidió ingresar al Partido Liberal para aspirar al Senado, corporación a la que llegó en 2010 y permaneció durante 12 años. En 2022 decidió no aspirar para retomar sus aspiraciones departamentales, que no se concretaron, y abrirle camino político a su hijo Gustavo García Figueroa con el aval de la Coalición Centro Esperanza. Como en política nada está escrito, Realpe no pudo endosarle sus votos y García sufrió una estruendosa derrota. No obstante, con el paso del tiempo sería recompensado.